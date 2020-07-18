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萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　居民上街嚇傻：晚上8點「竟然大塞車」

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▲▼萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　居民上街嚇傻：晚上8點「竟然大塞車」。（圖／翻攝澎湖大網聚）

▲居民上街嚇傻！晚上8點「竟然大塞車」。（圖／翻攝澎湖大網聚

記者許力方／綜合報導

報復性出遊讓國旅盛況空前，尤其離島澎湖「類出國」玩法夯到爆，7月15日暑假第一天，澎湖馬公航空站遊客量創下設站43年來新高，適逢花火節，爆量人數飆破萬，居民卻叫苦連天，18日晚間8時許，郊外出現罕見的「大塞車」，居民一路算了有破百台機車，當場傻眼。

今年花火節首場離島場次，18日移師白沙鄉吉貝村登場，晚間7時盛大展開，出動150台無人機演出代表性圖形，吸引大批遊客前往觀賞，有居民從郊區瓦峒轉往鎮海的路上，「晚上8點半，澎湖郊外竟然大塞車」，在瓦峒轉往鎮海的路上遇到罕見車潮，經一路超車計算，行駛到一半就已經破百台汽、機車，讓他當場傻眼「報復性旅遊真的太可怕了！」

▲▼澎湖人潮。（圖／澎湖縣警局）

▲▼澎湖人潮。（圖／澎湖縣警局）

▲▼澎湖人潮。（圖／澎湖縣警局）

▲澎湖人潮爆量，單日達1.5萬人破新高。（圖／澎湖縣警察局）

配合中央推出安心旅遊補助離島加碼、振興三倍劵上路，疫情解封後，澎湖成為國旅最夯地點，加上強碰每年的重頭戲「花火節」，航空公司也放大機型飛澎湖航線，海運增班，入境人數狂飆，7月15日單日就有1.5萬人，早已超越每日最高乘載量，基礎民生水電、軟硬體設施未來恐無法負荷，甚至已經有水管線末端用戶開始出現缺水問題。

遊客擠爆澎湖造成亂象叢生，租車業供不應求，車流量倍增、車禍也大幅增加，交通事故在過去3周就多達35件，比去年同期暴增高出4成5。當地人抱怨連連，驚訝市場海鮮都被搶光，「買不到」，報復性旅遊根本是在「懲罰澎湖」。

事實上，第一波離島補助，澎湖可受理4萬間房，活動開跑半個月，補助率就已經達到80%，縣府隨即申請第二波補助，額外加碼4萬間房，以及8月將登場的郵輪跳島行程，讓觀光業、旅宿業訂房電話接到手軟，就有民宿老闆大嘆吃不消，「真的很希望補助可以避開最旺的季節，可能在10月之後…」

▼2020澎湖花火節18日在吉貝施放。（圖／澎湖縣政府）

▲▼2020澎湖花火節，吉貝施放。（圖／澎湖縣政府）

▲▼2020澎湖花火節，吉貝施放。（圖／澎湖縣政府）

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