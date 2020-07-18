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解放軍西藏軍區「秀肌肉」　2分鐘影片曝光魔鬼訓練

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▲▼西藏軍新增格鬥練成魔鬼猛男。（圖／翻攝自高原戰士微博）

▲西藏軍區在微博曝光魔鬼訓練成果。（圖／翻攝自高原戰士微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國與印度5月起在西藏邊境頻傳流血衝突，中國解放軍西藏軍區除連續的實戰演習外，近期也加入了包含散打、摔跤、柔術等多種格鬥魔鬼訓練。西藏軍區15日在微博釋出一段訓練畫面，展示解放軍是如何在惡劣的環境中，訓練官兵們的格鬥能力。

根據大陸媒體報導，解放軍西藏軍區除了進行連日多兵種實戰演習，包含夜間突襲、戰時運輸、偵查越障、步坦協力作戰等實戰訓練外，也新增了如散打、摔跤、柔術格鬥訓練，針對格鬥技巧中的踢、打、摔、擒等4種戰技進行專門精練，加快官兵們格鬥對抗能力的提升。

▲▼西藏軍新增格鬥練成魔鬼猛男。（圖／翻攝自高原戰士微博）

▲訓練課程包含打擊沙袋、雙人實戰格鬥、雙人實戰摔跤等。（圖／翻攝自高原戰士微博）

西藏軍區官方微博《高原戰士》15日釋出一支2分鐘影片，內容展示解放軍是如何在惡劣的環境中，訓練官兵們的格鬥對抗能力，可以看見訓練課程包含打擊沙袋、雙人實戰格鬥、雙人實戰摔跤等，甚至有士兵在格鬥中受傷流血後，仍表示希望快一點好起來，繼續訓練。

事實上，西藏軍區已經不是第一次針對格鬥能力進行訓練，西藏軍區6月時成立5支民兵部隊，其中1支就特別邀集各地的格鬥好手參加。據悉，中印雙方日前完成第一階段撤軍後，正在討論班公錯湖（Pangong Tso）、德普桑平原（Depsang）等戰略要地的部隊撤離情形，希望全面恢復邊境地區和平與安寧。

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