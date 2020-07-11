波音交付22架阿帕契、15架契努克　印度空軍再添國防實力

▲印度空軍自2015年以來添購了15架CH-47F。（圖／翻攝自Boeing印度分公司官網）

實習記者簡立宇／綜合報導

印度空軍再添國防實力！波音公司在9日宣布，已完成交付印度空軍全新的「AH-64E阿帕契戰鬥直升機」與「CH-47F契努克運輸直升機」。這並不是波因第一次交付武器給印度，早在2015年9月印度就下了訂單，陸續添購22架AH-64E與15架CH-47F。

根據《DefenseWorld》報導，這次波音將22架AH-64E中的最後5架訂單交付給印度空軍，另外早在3月時，波音也已經把15架CH-47F中的最後5架送出。

波音印度分公司表示，對印度國防現代化的承諾就是與印度維持關係的關鍵，除了交付軍用直升機，他們持續的維繫關係，同時也提供好的設備來滿足他們的需求。

日前美國總統川普訪問印度時，美印就簽訂了合約，提供6架阿帕契給印度軍方。波音也對其他200多位合作夥伴公開表示，支持「印度製造」，在中印衝突中顯得格外挑釁，變向的否定中國製造。

AH-64E阿帕契戰鬥直升機配有最新的通信、導航、感測與武器系統，可以提供全天候的導航功能，除了能感測空中與地面目標，也能在海上環境運作。

▼最後5架阿帕契在周五完成交付。（圖／wiki public domain）