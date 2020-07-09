赴西藏調研！汪洋：要重視中華民族共同體歷史的研究

▲大陸全國政協主席汪洋近日在西藏調研。（圖／翻攝新華社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸全國政協主席汪洋近日在西藏調研時強調，要重視「中華民族共同體歷史的研究」，加強和改進民族團結進步教育，拓展各民族交往交流交融的廣度和深度，並要以「提高藏傳佛教中國化水平」為重點做好宗教工作。

據《新華社》報導，汪洋6日至8日到日喀則、拉薩等地，深入易地扶貧搬遷新村、農村牧區、產業園區、宗教場所調研，並主持召開工作座談會，聽取有關方面意見建議。

「民族宗教工作事關西藏長治久安。」汪洋在座談會上指出，要以鑄牢「中華民族共同體意識」為主線深入做好民族團結工作，重視中華民族共同體歷史的研究，，加強和改進民族團結進步教育，全面推廣普及國家通用語言文字，拓展各民族交往、交流及交融的廣度和深度。

他還強調，要以提高藏傳佛教中國化水平為重點做好宗教工作，依法管理寺廟和宗教活動，引導僧俗群眾牢固樹立國法大於教規、信教群眾首先是國家公民的社會意識，重視宗教人士培養教育，弘揚愛國主義優良傳統，更好引導宗教與社會主義社會相適應。

另外，汪洋也強調，脫貧攻堅不僅是經濟工作，也是政治任務，西藏要紮實做好易地扶貧搬遷後續幫扶，高質量完成脫貧攻堅目標任務，確保西藏各族群眾不落一人同全國人民一道實現「全面小康」。

事實上，美國國務卿蓬佩奧昨天表示，由於中國持續系統性的阻撓美國外交官、記者及旅客前往西藏，造成雙邊待遇不對等，美方決定根據「西藏旅行對等法」，對涉入的中國官員施行簽證限制措施。

中國事後加以反擊，外交部發言人趙立堅8日宣布，由於美方的錯誤行徑，中方決定，對在涉藏問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制，並敦促「美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免給中美關係和兩國交流與合作造成進一步的損害。」

▲趙立堅。（圖／路透社）



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