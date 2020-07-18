屏東鐵皮屋火警 5大2小困廁所　勇消線上指揮「衣服塞門縫阻煙」逃死劫

▲屏東縣九如鄉 18日早上發生鐵皮屋火警，消防人人員順利出受困5人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉一處民宅鐵皮屋18日早上發生火警，屋內有3位大人2位小孩受困廁所，屏東縣政府消防局獲報一方面出動大批警消、義消人員及消防車前往灌救，一方面指導受困民眾原地避難，並以衣物塞住門縫，減少濃煙進入，並從鄰居破窗而入，救出5位受困民眾，均無明顯受傷，送醫做預防性檢查。起火原因還待調查。

▲▼消防人員進行滅火。

屏東縣政府消防局今天早上8時25分受理九如鄉仁愛街120巷3號住宅火警，報案民眾表示現場為一樓鐵皮平房起火冒煙，不確定屋內是否有民眾受困，立即派遣第一大隊、特搜大隊、九如、里港、屏東及長治分隊，共計17車31人前往，由第一大隊長陳弈擔任現場指揮官。

▲▼破門架梯救人。

消防局勤務中心於早上8時30分，接獲起火戶來電表示屋內有3大2小共5人受困於屋後廁所內無法逃出，及移動至其他安全處，值勤員立即線上指導受困民眾於原地關門避難，塞住門縫避免濃煙進入，並以無線電告知救災人員現場狀況。

不久，九如分隊到場後回報5位火警受困民眾，其中4女1男，女性分別為48歲、33歲、26歲及1歲，男童3歲已全由鄰居破窗並架梯救出，無明顯外傷，分別由里港及長治分隊救護車送往醫院預防性檢查。

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