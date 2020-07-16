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快訊／北市建管處索賄疑雲！　委外抽2檢查員「10萬交保」　

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▲▼台北中山區林森錢櫃大樓火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市林森錢櫃6死大火後，都發局建管處官員涉嫌利用加強稽查電梯安檢機會向業者索賄。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者林彥臣／綜合報導

錢櫃林森店4月間大火後，北市府加強營業場所電梯安檢，卻有公務員從中向業者索賄，放水讓不該核准的電梯取得使用執照，甚至以工作繁忙需要聘請私人助理為由，向廠商索討每月5萬4千元，檢調15日共約談39人，當天晚間10點至11點多，相關設備協會的檢查員英德榮、英德安，訊後各被諭令10萬元交保；英德榮自稱是無辜的。

台北地檢署15日指揮調查局搜索包括北市建管處使用科2名承辦人辦公室等27處，並約談曾姓、周姓公務員在內39人。

檢調獲報，北市都發局建築管理工程處使用科曾姓助理工程員，在5月間稽查發現星據點KTV復興店的菜梯(貨梯)沒有取得使用許可證，請負責相關業務的民間業者向星據點報價，原本每個菜梯申請許可的行情價約1千多元，業者卻向星據點報價3千多元，總共5個菜梯，多收了約1.5萬元，都給曾姓助理工程員，曾則協助星據點取得使用證。

此外，曾男又從2020年初起，以業務量龐大，需要自費聘請劉姓助理為由，向3間代驗公司索討每間每月各1萬5千元，總共4萬5千元的賄賂，而曾男的周姓同事負責機械停車業務，也另外向2業者按月索賄共9千元，總計每月收取5萬4千元的不正當利益，都由曾、周、劉3人平分。

台北地檢署檢察官張靜薰15日指揮調查局台北市調處等單位，兵分27路搜索北市府官員辦公處所，以及相關業者公司，並以涉嫌《貪污治罪條例》違背職務行收賄、不違背職務行收賄罪嫌被告與證人身分，約談39人到案釐清案情。
 

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