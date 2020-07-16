錢櫃大火燒到北市官員「御用跑腿」　太上皇式電梯安檢揭密！月索賄5.4萬

記者黃翊婷／綜合報導

錢櫃林森店6死悲劇連帶掀起台北市政府官員收賄疑雲，北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者索賄，甚至私下聘請助理劉書豪「代行業務」，並未親自到場監督、稽核，全程幾乎不管事，誇張行徑被形容就像是「太上皇」一樣，讓辦案人員也感到很不可思議。

▲錢櫃大火揭開北市府官員收賄爭議。（圖／記者李毓康攝）

檢調查出，曾華崇5月間稽查發現星據點KTV復興店的菜梯（貨梯）沒有取得使用許可證，於是請負責相關業務的民間業者向星據點報價，原本每座菜梯申請許可的行情價約1000元上下，業者卻報價超過3000元，5座菜梯總計多收了約1萬5000元，最後全進了曾男的口袋，他則協助星據點取得使用證。

接著，曾男2020年初以業務量龐大為由，自費聘請助理劉書豪，並向3間代驗公司索討每間每月各1萬5000元的費用；同事周宗錡則是負責機械停車設備業務，同樣曾向兩名業者每月索賄9000元。兩人每月得手的不正當利益約5萬4000元，都會算上劉男一份，3人一同平分。

▲曾男經手的電梯安檢相當於都是「玩假的」。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

根據《自由時報》報導，劉男並無實際的官方身分，曾、周兩人原本應該在年度檢查項目時親自到場監督，卻都委由劉男前往「代行」，之後再由他們核章，全程幾乎不管事，而且都會給業者方便；相關辦案人員查出這件事都感到很不可思議，甚至形容擁有「御用」助理的兩人就像是太上皇一樣。

不過，台北地檢署15日指揮調查局，搜索包括曾、周兩人辦公室等27處，同時傳喚39名相關人到案說明。同日晚間10時至11時許，相關設備協會的檢查員英德榮、英德安，訊後各被檢方諭令以10萬元交保，其中英德榮堅稱自己是無辜的，但案情真相究竟如何，仍有待檢方進一步調查釐清。

相關新聞

►錢櫃大火燒出貪官 北市府：若有不法絕不寬貸



►快訊／北市建管處索賄疑雲！ 委外抽2檢查員「10萬交保」