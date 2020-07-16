快訊／北市電梯安檢貪瀆案　貪官涉索賄遭聲押禁見！11共犯交保

▲北市都發局建築管理工程處使用科曾姓助理工程員，涉向業者索賄遭聲押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府都發局建管處使用科曾姓、周姓助理工程員，負責全市民、商用大樓的人員、車輛電梯昇降設備抽檢業務，卻涉嫌收受委外代驗業者賄賂，放水定期安檢審查，還向業者索討每月5萬4千元，所得部分用來私聘劉姓助理工作，台北地檢署15日約談拘提39人漏夜訊問，曾男稍早被檢察官聲押禁見，周男等11名官商凌晨被以10萬元到50萬元不等金額交保。

錢櫃林森店4月間大火造成6人死亡，北市府加強對全台營業場所電梯安檢，但曾姓助理工程員卻在5月間，稽查發現星據點KTV復興店的5個菜梯(貨梯)沒有取得使用許可證後，請負責相關業務的民間業者向星據點浮報申領許可證的價格，從中收取業者提供的1萬元回扣。

▲周姓助理10萬元交保候傳。（圖／記者劉昌松攝）

辦案人員進一步追查，曾男早在2018年間，就曾發現家樂福桂林店的電梯安檢照片有異，可能有代驗業者安檢不實，卻沒有進一步查核，反而是向代驗業者以及電梯公司說：「這個要處理一下」，2業者就直接奉上8萬元。

此外，曾男又從2020年初起，以業務量龐大，需要自費聘請劉姓助理為由，向3間代驗公司索討每間每月各1萬5千元，總共4萬5千元的賄賂，而曾男的周姓同事負責機械停車業務，也另外向2業者按月索賄共9千元，總計每月收取5萬4千元的不正當利益，都由曾、周、劉3人平分。

台北地檢署檢察官張靜薰15日指揮調查局台北市調處等單位，兵分27路搜索北市府官員辦公處所，以及相關業者公司，並以涉嫌《貪污治罪條例》違背職務行收賄、不違背職務行收賄罪嫌被告與證人身分，約談39人到案釐清案情。

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