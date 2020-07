狗狗最愛「小熊維尼」玩具！　美國務卿PO照引爆網友熱議

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Poempeo)在推特個人帳號發布一張照片,畫面中是愛犬馬爾瑟(Mercer)與牠「最喜愛的玩具」,其中也包括「小熊維尼」。(圖/翻攝Twitter@mikepompeo)

記者吳美依/綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Poempeo)在推特個人帳號發布一張照片,畫面中是愛犬馬爾瑟(Mercer)與牠「最喜愛的玩具」,其中也出現卡通角色「小熊維尼」,被認為是在暗示中國國家主席習近平,引爆網友熱議。但他15日接受採訪時,否認別有用意。

蓬佩奧在個人帳號上發布照片,馬爾瑟被「牠最愛的玩具」包圍著,而畫面正中央就躺著一個小熊維尼的絨毛玩具。這篇推特很快引發極大關注,已經累積1.1萬次轉推與4.1萬讚數,許多人留言貼出惡搞習近平的迷因(Meme),並猜測國務卿試圖向北京「傳遞一些訊息」,或者在「玩弄中國」。

《法新社》報導,蓬佩奧15日接受採訪時,被主持人康威(Simon Conway)問及,這起風波是否已經成為「小熊維尼門」(Winnie the Pooh-gate)。但他態度輕鬆地表示,這只是梅爾瑟的動物玩具散落一地而已,否認別有用意。

Mercer and all of her favorite toys! pic.twitter.com/bGal0ui6E2