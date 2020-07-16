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狗狗最愛「小熊維尼」玩具！　美國務卿PO照引爆網友熱議

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▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Poempeo）在推特個人帳號發布一張照片，愛犬馬爾瑟（Mercer）與牠「最喜愛的玩具」小熊維尼。（圖／翻攝Twitter@mikepompeo）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Poempeo）在推特個人帳號發布一張照片，畫面中是愛犬馬爾瑟（Mercer）與牠「最喜愛的玩具」，其中也包括「小熊維尼」。（圖／翻攝Twitter@mikepompeo）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Poempeo）在推特個人帳號發布一張照片，畫面中是愛犬馬爾瑟（Mercer）與牠「最喜愛的玩具」，其中也出現卡通角色「小熊維尼」，被認為是在暗示中國國家主席習近平，引爆網友熱議。但他15日接受採訪時，否認別有用意。

蓬佩奧在個人帳號上發布照片，馬爾瑟被「牠最愛的玩具」包圍著，而畫面正中央就躺著一個小熊維尼的絨毛玩具。這篇推特很快引發極大關注，已經累積1.1萬次轉推與4.1萬讚數，許多人留言貼出惡搞習近平的迷因（Meme），並猜測國務卿試圖向北京「傳遞一些訊息」，或者在「玩弄中國」。

《法新社》報導，蓬佩奧15日接受採訪時，被主持人康威（Simon Conway）問及，這起風波是否已經成為「小熊維尼門」（Winnie the Pooh-gate）。但他態度輕鬆地表示，這只是梅爾瑟的動物玩具散落一地而已，否認別有用意。

中國政府積極審查嘲諷共產黨官員的暱稱與評論，但網友仍想出各種創意方式指稱領導人。2013年一張圖片將習近平的體型與小熊維尼對照比較，由於可愛卡通角色、兒童玩具難以審查，因此這個綽號迅速在網路上流行。

根據BBC，「小熊維尼」與類似說法在中國社群媒體平台上遭到長期審查，如果在新浪微博（Sina Weibo）上搜尋「維尼」，目前只會出現政府批准的媒體或官方認證帳號，下方還有免責聲明寫道「一些搜尋結果被省略」。當局2019年甚至下架台灣的遊戲「還願」（Devotion），因為其內容隱藏著習近平與小熊維尼相關暗示。

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