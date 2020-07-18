美國研發「17倍音速」飛彈　俄羅斯：S-500系統可以攔截

▲俄羅斯認為，S-500可以攔截美國的高超音速武器。（圖／翻攝自Pravda Report YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普曾聲稱，美國正在研發「超級特級飛彈」（super duper missiles），五角大廈也證實此事並指出有17倍音速，常規系統無法攔截。對此俄羅斯的軍事專家表示，S-500防空系統可以攔截美國的高超音速飛彈。

美國國防部官員指出，新型高超音速導彈試射時的速度是音速的17倍，而且把超高速與不確定的彈道結合在一起，所以常規防禦系統難以防禦。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，俄羅斯《國防》雜誌主編科羅特琴科（Igor Korotchenko）表示，「當美國武裝部隊列裝高超音速武器時，我軍將列裝可攔截包括高超音速導彈在內各類目標的第五代防空導彈系統S-500。此外，俄S-400、『山毛櫸-M3』和『道爾-M2』系統也可有效擊中高超音速目標。」

▲高超音速武器示意圖，美國號稱可以達到17倍音速。（圖／翻攝自洛克馬丁公司官網）



科羅特琴科指出，俄羅斯在高超音速技術領域領先美國數年，當美國高超音速飛彈還在進行飛行測試時，俄武裝部隊已經列裝了 「匕首」空基飛彈系統和 「鋯石」艦載飛彈系統。

之前五角大廈坦言，美國在高超音速武器製造方面落後於俄羅斯和中國。俄羅斯專家估計約落後5年。

S-500 「普羅米修斯」是新一代地對空防空系統，不僅能夠攔截彈道飛彈，還能攔截戰機、直升機及巡弋飛彈。S-500設成半徑約為600公里。此外，該系統可以同時打擊10個彈道超音速目標。

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