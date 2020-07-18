金正恩愛抽菸「出事了」！阿聯酋偷賣濾嘴給北韓　遭美國開罰2千萬台幣

▲阿聯酋製菸公司災抓包與北韓貿易，圖為平壤動物園母猩猩抽菸照。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

阿拉伯聯合大公國的製菸公司「Essentra FZE」販賣總價達33萬美元的香菸濾嘴給北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，違反美國對北韓的經濟制裁，遭美國財政部轄下機關「外國資產控制辦公室」（OFAC）開罰66萬美元。

根據《華盛頓郵報》16日（當地時間）報導，該製菸公司透過北韓居民斡旋，從2018年起販賣總價約33萬3千美元（約新台幣981萬元）的香菸濾嘴給北韓當地的幽靈公司，該年9至12月透過美國籍銀行在杜拜的分行，有過3次的匯款紀錄，一次是用美援交易，另外2次則透過第三國貨幣交易。

「Essentra FZE」主要負責對中國大陸等第三世界國家輸出香菸濾嘴，被逮到違反經濟制裁後，內部員工也坦承交易對象是北韓。根據交易時的通話紀錄，北韓幽靈公司曾要求，「交易時別提到我的國名（北朝鮮），就當作是和第三國企業做交易」，Essentra FZE員工則回應「我知道了」，此後契約書上的輸出目的地則標示「中國」。

▲美國對北韓經濟制裁，包括禁止輸出酒類、菸品至北韓。（圖／達志影像／美聯社）

依據美國財務部的規定，對北韓輸出酒類、菸品，並使用美國籍金融公司作為交易媒介，皆視為違反對北韓的經濟制裁措施。Essentra FZE被開罰66萬6112美元（約新台幣1962萬元）後，已對2名職員提出警告。

某不具名的外交消息人士警告，「該企業往後可能成為美國的主要監視對象，由於被貼上違反制裁規定的標籤，勢必會造成各種損失。南韓企業也需提高警覺心。」

▲金正恩嗜菸如命舉世皆知。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

據悉，金正恩嗜菸如命舉世皆知。只要金正恩出外視察，不管是醫院、各級學校、幼稚園，都會邊叼著或拿著一根菸，邊對官員下達指令。且只要是金正恩所坐之處，基本上都會配置菸灰缸。2019年搭乘火車至越南河內參加「川金會」時，便使喚妹妹金與正提著菸灰缸待命。

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