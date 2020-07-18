網狂轟警放縱「遮車牌聖地」！十全路奇景笑掉大牙　分局回應超傻眼

▲高雄市十全路「遮車牌聖地」，網友指控是警察放縱，但警方不回應 。（圖／翻攝臉書《翻轉大高屏交通違規》）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區十全路被網友檢舉成了「遮車牌聖地」，甚至還把自己向警方檢舉之後，員警前來處理的過程錄成影片，放到臉書社團《翻轉大高屏交通違規》當中，控訴派出所放縱：「難怪全高雄十全路遮車牌最嚴重！笑掉人大牙」。對此記者詢問三民一分局，分局回應：「相同案件採訪很多次了，本件暫不接受採訪」。

網友在6月11日把影片放到臉書社團《翻轉大高屏交通違規》當中，同時寫明：「檢舉人 VS 佛系警察 (哈爾濱派出所)」，踢館意味就相當濃厚，還強調「高雄市三民區十全路是遮車牌聖地」詢問：「到底是民眾素質低弱，還是派出所的放縱！？」

▲高雄市十全路「遮車牌聖地」，網友指控是警察放縱，但警方不回應 。（圖／翻攝臉書《翻轉大高屏交通違規》）

內文表示：「檢舉人報某處騎樓汽車違停+遮蔽車牌30分鐘左右員警到場後一直與住戶聊天不開單，檢舉人怕警察被懲處，還特打了2通電話給派出所(值班台)，麻煩無線電交代「檢舉達人報案」務必依程序開單」，沒想到聊天的員警接完值班台提示電話後依然不開單，然後開走了。看到這樣的情況，po網的網友說：「難怪全高雄十全路遮車牌最嚴重！笑掉人大牙」。

另外還有在7月13日的時候，在同樣臉書社團po出另一段影片，網友說「如果不看你一身制服，會誤以為是泊車小弟」，質疑：「違規沒改善到底是民眾素質低弱，還是某些執法者長期的放縱」，畫面當中有一名員警到場開始按電鈴找車主，按了3分鐘找不到車者，還不死心繼續按，這個情況讓錄影者看不下去出聲，員警才「成功」開單。

▲高雄市十全路「遮車牌聖地」，網友直接到派出所報案檢舉 。（圖／翻攝臉書《翻轉大高屏交通違規》）

面對這樣的影片指控，記者詢問高雄市警察局三民一分局說明，分局在18日下午一點四十二分回應：「因相同案件已採訪好幾次了，本件暫不接受採訪」。

▲被指控十全路「遮車牌聖地」都是因為員警漠視縱容，記者求證警方獲：不回應答案 。（圖／地方中心翻攝）