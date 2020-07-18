「阿公借我10萬！」他疼孫急匯款　里長自嘲：虧我常宣導防詐

▲高雄資深里長常年宣導防詐，沒想到慌忙中差點成了詐騙集團中的肥羊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市梓官區中崙里長歐樹發15日接到一通電話，對方自稱是孫子，急需借10萬元，他疼孫心切，急忙臨櫃匯款到指定帳戶，沒想到匯款後就無音訊，事後向孫子求證，才發現自己遭詐騙，所幸他及時報警，成功攔阻提領。

事情就發生在15日晚間，歐樹發里長親自到派出所報案，表示約在下午3點接到一通電話，對方自稱是他的孫子，急需付支票款項要借10萬元，因電話裏頭的語氣、聲調確實與孫子十分相像，他疼孫心切，直奔梓官農會臨櫃匯款10萬元到對方的指定帳戶，但是匯款後，對方就不再回覆訊息，電話也打不通，傍晚向兒子和孫子求證後，驚覺自己落入詐騙圈套，根本就沒有孫子借錢這回事。

▲里長及時報警處理成功阻詐。（圖／記者許宥孺翻攝）

值班員警聽完後，協助歐樹發里長製作筆錄，並立即將相關資料傳真給梓官農會進行圈存，所幸申請圈存速度快，歐樹發所匯出的10萬元全都及時圈存，成功攔阻提領。

歐樹發事後自嘲，自己時常與梓官分駐所合作，向里民宣導各式各樣的詐騙手法以及相關防範措施，沒想到這回自己卻不小心成了詐騙集團騙取的肥羊，也痛斥詐騙集團可惡至極；除了表示對警方非常感謝外，也願意將自身有驚無險的寶貴經驗分享給里民，一同抵制詐騙集團各種手法。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

獨／超多人被騙！網購卻來「羞羞小物」 他曝3招保住血汗錢

獨／高雄女羞看「三角森林」...萬黑叢中一點白 醫驚喊：有8隻腳還在狂吸