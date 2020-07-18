沙氏變色蜥大舉入侵花蓮！7處嚴重淪陷　林管處開課除蜥

▲沙氏變色蜥原產於中南美洲，體長約15至20公分，多呈褐色或灰色，雄蜥有明顯的黃色或橘紅色喉囊。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

沙氏變色蜥是全球知名的外來入侵種，近年來大舉入侵花蓮，許多社區「淪陷」，擔憂損害本土生態，花蓮林區管理處與花蓮縣政府、花蓮縣野鳥學會合作，將於8月1日開辦「認識沙氏變色蜥」課程，邀請民眾從認識到捕捉，一同加入偵查除蜥、保育生態的行列。



林管處舉辦的「認識沙氏變色蜥」免費課程包括「外來種的危害與防治」、「花蓮地區爬蟲類介紹」、「沙氏變色蜥生態介紹與分布現況」、「沙氏變色蜥移除方法」等，下午則實地前往七星潭現場觀察與操作橡皮筋捕捉沙氏變色蜥。

▲課程將示範以橡皮筋捕捉沙氏變色蜥。

林管處表示，經過多年的監測結果發現，從最北邊的新城鄉康樂社區、2618號保安林、七星潭、花蓮市碧雲莊、吉安鄉南華社區、干城社區，到最南邊的東華大學教師宿舍等7處，住宅周圍及人為活動頻繁地區均已遭入侵，若不加以控制，容易繁衍成高密度的族群，屆時將難以移除。



沙氏變色蜥原產於中南美洲，體長約15至20公分，多呈褐色或灰色，雄蜥有明顯的黃色或橘紅色喉囊；多年前被引入台灣後，因民眾棄養，造成大舉入侵本土生態系，排擠原有蜥蜴棲地，其生性機警，無特別留意的話，很容易與其他蜥蜴搞混。

林管處歡迎民眾來報名當志工，協助監測與移除沙氏變色蜥，共同投入維護台灣生態系的穩定與平衡。活動限額40人，免費參加，活動簡章請參考( https://hackmd.io/@kgoneicec/HJ7wWUBJP)，即日起以電話(花蓮縣野鳥學會03-8339434、0921-295828)、email(9608002@gms.ndhu.edu.tw) 或線上表單(https://forms.gle/B8bdazQc1D267DUWA)報名，受理至07／25或報名額滿為止。

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