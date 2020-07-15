阻止「牠」擴散！外來埃及聖䴉疑花蓮現蹤　林管處籲全民追蹤

▲埃及聖䴉飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處7月9日接獲民眾通報，在花蓮溪口發現有「巫婆鳥」之稱的外來種埃及聖䴉蹤跡，立即啟動通報系統，並出動工作站人員搜尋該區域，尋找未果，仍繼續蒐集情資並向民眾宣導提高警覺，務必阻止埃及聖䴉在花蓮地區擴散。

▲埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的。



林管處表示，目前全臺僅剩花蓮、台東兩縣尚未有埃及聖䴉繁殖紀錄，這次通報敲響花蓮區域的警鐘，擔憂花蓮縣的零紀錄被打破，林管處已提高警戒層級，也呼籲民眾如發現埃及聖䴉請立即通報。

▲長期持續地移除蛋、雛鳥及成鳥，才可能壓制數量已相當龐大的埃及聖䴉。



埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，是非常強勢的外來種。原產於非洲及中東，40年前引進國內私人動物園展示，後因意外逃逸野外，因環境適應良好且無天敵，族群量逐年增長，現已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，更進一步往內陸低海拔山區逼近。

▲▼埃及聖䴉外觀特徵及生態危害。



據研究指出，埃及聖䴉和本土原生鷺科鳥類的棲地、食性重疊，已開始競爭排擠鷺科鳥類生存，也可能對被其取食的物種造成危害；大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，破壞植被覆蓋，長期、持續地移除蛋、雛鳥及成鳥，才可能壓制數量已相當龐大的埃及聖䴉。





發現埃及聖䴉請立即上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言回報的日期、時間、地點和數量等資訊，或向林管處通報(03-8325141轉275朱技士)，如有照片也請協助寄到chuzong@forest.gov.tw信箱，將有專人協助回覆與追蹤處理。

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