毒英雄！志工朱必昌反毒防制輔導20年　榮獲全國反毒有功人士

▲陳時中部長親自頒獎並公開表揚在毒品防制的優異表現。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣毒品危害防制中心朱必昌志工榮獲『2020年全國反毒有功人士』日前於衛生福利部辦理之「全國衛社政首長會議」中，接受陳時中部長親自頒獎並公開表揚在毒品防制的優異表現，讚揚對反毒的熱忱與付出，值得肯定嘉許。

▲▼朱必昌從事藥癮者服務工作迄今已近20餘年，從全國22縣市中評分脫穎而出。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣毒品危害防制中心志工朱必昌，今年從全國22縣市中評分脫穎而出實屬不易，從事藥癮者服務工作迄今已近20餘年，自民國1995年参與監所教化活動，之後加入更生保護會擔任輔導志工，更常入監協助教化輔導工作，2017年1月起至今擔任『花蓮縣毒品危害防制中心』毒品裁罰課程講師，協助個案諮商輔導，亦擔任毒防中心志工教育訓練講師，提供自身長期擔任教誨志工的經驗。





朱家祥局長說，朱必昌先生因學有專精及富有高度服務熱忱，自2017年10月起與花蓮縣毒防中心合作，每月於空中製播2集「無毒有我」節目，內容包括毒品危害及裁罰課程相關法規與反毒政策，亦参與反毒相關活動之宣導，以期社會大眾與監所收容人，都能識毒、拒毒。朱先生以不藏私、熱心積極的態度協助個案戒毒，幫助個案遠離毒品之決心，有著志工的關懷與陪伴增加個案戒治動機。此次榮獲全國反毒有功人士殊榮，致上最高的敬意。



花蓮縣毒品危害防制中心期盼更多關懷志工加入行列，一起給藥癮者及其家人支持，調整、緩和藥癮者偏差、低落想法及家庭關係，進一步接受替代治療或家庭輔導。有意願加入反毒志工行列的民眾，可致電報名8311486廖督導，相關毒品防制訊息可撥24小時免費諮詢服務專線0800-770885(（諧音:0800請請您幫幫我）洽詢，協助您或您的家人、朋友走出毒品的控制，重獲新的生命。

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