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科學家發現「吃錳」新細菌！存在地下水中　「氧化錳」是它的產物

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▲美國加州理工學院科學家發現新品種細菌，這類細菌可吃錳獲得維生能量。圖a左：碳酸錳培養皿對照瓶，圖a右：產生氧化錳的燒瓶。圖b：孵育該細菌的試管中，出現黑色氧化錳斑點。圖c：顯微鏡下ˇ的試管物質。圖d：氧化錳透射顯微照片。圖e：螢光顯微照片。（圖／翻攝自《自然》）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國加州理工學院微生物學家萊德貝特（Jared Leadbetter）用「錳」進行實驗，意外發現有一種微生物會從金屬中攝取熱量並進食，「氧化錳」就是它吃完錳之後的產物，這對科學家們而言，不僅更好了解地下水以及可能被氧化錳堵塞的水系統，還證實了100年以來猜想的結果。研究結果刊登在頂尖期刊《自然》。

根據CNN報導，萊德貝特將「錳」裝進玻璃罐子，放在辦公室的水槽中還浸泡在自來水中，結果他工作一忙就忘了這件事，沒想到幾個月後發現瓶子內部塗滿黑色物體，懷疑是長期追尋微生物造成的情況，便系統性的進行測試以找出原因。

▲研究顯示細菌產生的氧化錳，直徑通常約為0.1至0.5毫米。（圖／取自加州理工學院官網）▲氧化錳經過掃描後，電子顯微鏡的照片。（圖／取自加州理工學院

▲氧化錳經過掃描的電子顯微鏡照片。（圖／取自加州理工學院官網）

測試結果指出，首批可吃錳的細菌得到證實了，而「氧化錳」就是它吃完錳之後的產物，事實上科學家們早在100年前懷疑它的存在了，但從未有進一步的證據證明。不僅如此，研究結果還指出，這種微生物生活在地下水中，而學院所在的帕薩迪納市的水源就是從地下含水層當中抽出來的。

▲研究顯示細菌產生的氧化錳，直徑通常約為0.1至0.5毫米。（圖／取自加州理工學院官網）▲氧化錳經過掃描後，電子顯微鏡的照片。（圖／取自加州理工學院

▲微生物產生的「氧化錳」，直徑通常約為0.1至0.5毫米。（圖／取自加州理工學院官網）

萊德貝特進一步說明，這種微生物可以代謝看似不可能的物質，比如金屬，且產生對細胞有用的能量，可以將「錳」用於化學合成，過程將二氧化碳轉為生物質。科學家認為，這些發現有助於他們更好了解地下水以及可能被氧化錳堵塞的水系統。目前研究結果已刊登在頂尖期刊《自然》。

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