關閉8萬粉追蹤臉書！作家追奇震撼宣告　網：謝謝你開過這個粉專

▲正妹作家追奇突宣布關閉8萬人追蹤臉書粉絲團，改至IG更新。（圖／追奇提供）

記者林育綾／綜合報導

在臉書有8萬多粉絲追蹤的正妹作家追奇，突然於16日宣告將在2個月後關閉粉絲專頁，表示「這並非衝動的決定」，而是2年來腦中不斷浮現的想法，「原因很複雜、難言⋯⋯恕我一時無法道盡」。不過她強調會在IG更新，粉絲看了也紛紛說「從高中開始陪伴我的記憶⋯」「感謝曾經將低落的時候拉起的所有」「為了妳決定辦IG」「謝謝妳，只是換個地方見面，依舊是我的星星」。

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▲追奇近來出版新書《任性無為》。（圖／鍾佳龍攝影／追奇提供）

1991年出生的追奇是詩人兼散文作家，近來出版第3部詩集《任性無為》由時報出版發行，她在16日突然於臉書宣告，將在2個月後，也就是2020年9月18日關閉「追奇」這個臉書粉專，不過IG將維持更新，提到「請相信這並非衝動的決定」，而是近2年來腦中不斷浮現的想法，「原因很複雜、難言，無論是網路環境的變化，抑或私人狀態的成長和決心等等，恕我一時無法道盡（其實也認為沒有解釋清楚的必要ＸＤ）——總之時機到了，就決定是今年了。 」

▲▼追奇手寫字曾獲廠商青睞，製作成專屬字體。（圖／翻攝自作家手寫字網頁）



她表示之所以選在9月18日，是因為這天正是粉專創立的日子，「從哪裡開始，從哪裡結束。感謝這七、八年來陪我走過的朋友和讀者，我們真的一起經歷了無數飽滿及消瘦的時光。謝謝你們無條件地支持我，在我依然幼稚而不畏世間冷暖的年紀；謝謝你們時常以家人姿態給予我溫暖和愛，在我感到極致孤獨卻又不肯向親近之人訴說之際。​」

她提到，今年因為疫情關係，總覺得風風雨雨、滿佈荊棘，彷彿一條健康、生生不息的河流，忽地承接落石天降，硬生生掐住咽喉，唯剩縫隙吐出半口半口的氣，延續殘喘生命，同時感受到某種力量投來暗示，告訴自己可以「歸零再出發」了。

更說道，「年初整理《任性無為》的時候，心中產生許多難以描摹的訝異，而訝異裡頭，多半是自己才懂的殘暴耳光：『原來我曾是那樣的人』、『原來我有過這樣的想法』、『原來我這麼痛苦過』、『原來我一點都沒有智慧』⋯⋯諸如此類，太多個『原來』，讓我體驗觀看成長軌跡的神奇，我所一貫嘲笑的、看不慣的、厭惡的，都可能包括了以前的自己。」

▲追奇粉絲留言。（圖／翻攝自追奇粉專）

粉專關閉消息曝光後，網友也紛紛留言「謝謝追奇，讓我覺得我並不孤單。雖然認識妳不算早，但我想說，我還是會一直支持妳的哦~」、「謝謝你留下的文字與美好，祝福一切順遂」、「感謝曾經將低落的時候拉起的所有」、「謝謝妳，只是換個地方見面，依舊是我的星星」、「感謝你曾經開過這個粉專」、「謝謝這些日子以來有你文字溫暖的陪伴、未來IG上再相會~祝福你」、「妳是我的青春」、「謝謝追奇真的很謝謝」。

追奇IG：https://www.instagram.com/drechi718/

追奇宣告關閉臉書全文如下：

哈囉大家，我是追奇。我決定在兩個月後，也就是2020年9月18日，關閉這個「追奇」臉書粉絲專頁。​（看清楚噢！是關閉臉書！#IG仍維持更新）

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貌似突然，但請相信這並非衝動的決定。近兩年來，我腦中不斷浮現關閉FB粉專的想法；原因很複雜、難言，無論是網路環境的變化，抑或私人狀態的成長和決心等等，恕我一時無法道盡（其實也認為沒有解釋清楚的必要ＸＤ）——總之時機到了，就決定是今年了。​

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之所以選在9月18日，是因為這天正是粉專創立的日子。從哪裡開始，從哪裡結束。感謝這七、八年來陪我走過的朋友和讀者，我們真的一起經歷了無數飽滿及消瘦的時光。謝謝你們無條件地支持我，在我依然幼稚而不畏世間冷暖的年紀；謝謝你們時常以家人姿態給予我溫暖和愛，在我感到極致孤獨卻又不肯向親近之人訴說之際。​

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今年因為疫情關係，總覺得風風雨雨、滿佈荊棘，彷彿一條健康、生生不息的河流，忽地承接落石天降，硬生生掐住咽喉，唯剩縫隙吐出半口半口的氣，延續殘喘生命。然而，於此同時，我卻總感受到某種力量投來暗示，告訴自己可以「歸零再出發」了。年初整理《任性無為》的時候，作為一個回首過往文字的局外人，我心中產生許多難以描摹的訝異，而訝異裡頭，多半是自己才懂的殘暴耳光：「原來我曾是那樣的人」、「原來我有過這樣的想法」、「原來我這麼痛苦過」、「原來我一點都沒有智慧」⋯⋯諸如此類，太多個「原來」，讓我體驗觀看成長軌跡的神奇，我所一貫嘲笑的、看不慣的、厭惡的，都可能包括了以前的自己。​

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這讓我更想要完全地告別。本來《任性無為》就是一本告別意義的詩集（告別我的27歲，請見該書後記），而我原先也僅想以此作品，紀念這道人生分隔線；然而當最近的我，花費越來越多時間重新審視更長的光陰剖面，我就愈加鮮明地發現，我想要丟掉的東西，遠比想像中的多更多。因而，「關閉FB粉專」於我而言，像是關起舊家房間的門，我只想偷偷地擁抱老舊家具，擁抱我的娃娃，蓋上棉被聽著那些品味極爛的音樂，誰也不要進來。即使它本來能夠建成一座博物館，但我改變心意了。​

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以上。​

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請放心我並沒有要消失，不嫌棄我平庸的創作、願意陪我續航的朋友們，未來我的文字和生活點滴仍會在instagram平台上更新，歡迎舊雨新知追蹤：​

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作品｜@drechi718​ （貼文很少是因為二月以前的文字都典藏啦）

生活｜@drechi.c​

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再次謝謝這個地方。​

從學生時代跨越到現在這個不大不小的年紀，有些事情變了，有些事情沒有變。在變與不變之間，我慶幸的是，我喜歡此刻這個「最新的自己」。就算偶爾幻想著能再年輕個幾歲就好了（笑），但事實上，我不是一個會往回看的人（夜深人靜時浸泡在回憶裡面不算啦），走過的路、摔過的跤皆有它獨特的意義，我會這樣跌跌撞撞走過來，也是使命。​

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2020年7月16日 傍晚五點四十五分​

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追奇