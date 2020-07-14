臉書直播輕生那一刻…網崩潰通報想阻止！　英國前拳擊手陳屍家中

▲貝利生前是名退役拳擊選手。（圖／翻攝自GOFUNDME）

記者詹雅婷／綜合報導

英國50歲前拳擊選手貝利（Jonathan Bailey）走不出心裡陰霾，他在當地11日下午透過臉書平台抒發心境，利用直播功能轉播他結束生命的那一刻，儘管數十名線上觀看的粉絲極力勸說阻止，仍無法阻止悲劇發生，陳屍家中。

綜合英國媒體鏡報、stokesentinel報導，來自斯塔福德郡的貝利擁有綽號巴茲（Baz）、巴扎（Bazza），在當地社區小有名氣，但深受心理精神疾病影響，他在11日透過臉書預告輕生的消息，並進行直播。多名網友見狀立刻通報臉書，只不過直播仍舊持續，而當局獲報後則是出動2輛救護車、一架空中救護機等趕到現場，儘管緊急進行現場搶救，但都已經來不及，貝利隨後被宣布死亡。

友人漢克斯（Stefan Hanks）坦言，貝利過去幾周的狀態非常不好，在輕生的前一天才被送到急診室。英國職業大力士選手霍爾（Eddie Hall）則說，「貝利是一名希望別人都能快樂的人，但他自己卻從未感到快樂過，儘管心理疾病無法永遠被治癒，但只要找對方法就能控制，我透過訓練得到改善，但貝利並沒有找到自己的方法。」

事發後，有數百名親友表示哀悼。目前貝利的直播畫面已被撤下，但臉書公司未能及時停止直播的做法也引發外界抨擊。據了解，當時至少400人正在看貝利的臉書直播。

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▼ 英國50歲前拳擊選手貝利（左）與英國職業大力士選手霍爾（右）。（圖／翻攝自臉書／Eddie Hall）

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