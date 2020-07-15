國中生硬壓10分鐘CPR救回昏迷婦　原因很洋蔥：他老爸去年昏倒「沒人救」亡

▲鹿港少年施CPR救回婦人一命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮一名鄭姓婦人13日下午出門倒垃圾，疑似心肌梗塞昏倒沒了呼吸心跳，15歲楊姓少年見狀，立刻跪在柏油路上，為她CPR10分鐘一直到救護車抵達，也因此救回鄭婦一命，消防員宋明哲事後在臉書po文稱讚他的義行，就讀的鹿港國中也說少年在校期間有高人氣，因為「熱心助人」受到同學喜愛。

今天鹿港國中校長李錦奇大力讚揚楊母，正向的教導兒子，才能讓他有勇氣伸出雙手將人從鬼門關救回，救人的消息同時也撼動學校所有的老師們，這更是學校的榮耀，校方與縣府決定17日上午少年公開表揚。

而輔導陳姓組長接受電訪時指出，楊姓少年是一個很棒又乖巧的學生，個性樂觀積極進取，尤其熱心助人，使得他在同儕間博得好人緣，就讀國三時，還進入彰工技術班，對動力機械特別有興趣，因此未來也將選讀高職就讀最愛的汽修科。

消防員宋明哲說，經詢問後才知道，楊姓少年的父親去年昏倒，正是現場沒人會做心肺復甦術才離開人世，所以他在學校學會CPR後，這次看到鄭婦昏倒，立刻上前急救。

楊姓少年受訪時說，當時他回家看到隔壁婦人倒地，顧不得地板很燙，立刻跪地為對方CPR，直到救護車抵達，很感謝消防員的關心，未來希望可以運用自己所學，救更多需要幫助的人。

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