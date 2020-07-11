臉書SDK出錯害iPhone閃退　快速解決3招方法看這裡

▲iPhone傳出閃退災情。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

iPhone昨（11）日傳出閃退災情，隨後臉書證實為SDK（軟體開發套件）出現錯誤，導致App閃退無法正常開啟，雖然已緊急修正，並恢復正常使用，但下次再遇到的時候，其實只要簡單3招方法就可以快速解決問題。

首先第一招最簡單的就是透過關閉App，也就是從螢幕下方往上滑，然後維持短暫不動，便會看到所有運行中的App，這邊只要往上滑即可強制關閉App，第二招則是直接強行關機重新啟動，用戶只要按音量+鍵，然後按音量-鍵，最後長按電源鍵即可強制關機。

第三招則是參考外媒建議，那就是下載「Lockdown」的應用程式，然後點擊「Firewall」功能啟動，就能讓App正常運行，因為該應用程式主要是提供防火牆和隱私保護，使用VPN阻止應用程式啟動第三方的SDK，所以可以解決這次臉書SDK出錯的問題。

這次的iPhone閃退事件，其實是臉書SDK出現錯誤，影響包含Facebook自己，以及Spotify、Viber、KKbox、LINE Music等有使用臉書SDK的服務商，隨後臉書官方在自家開發者平台上承認 SDK引發問題，並緊急進行修正處理。

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