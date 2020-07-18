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柯文哲脫口「看棒球很無聊」...網抓包3年前發文自打臉　桃猿終結者開砲

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▲台北市長柯文哲召開大巨蛋記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾羿翔／綜合報導

北市長柯文哲16日表示，《老人與海》這書很無聊，「跟看棒球一樣，看前半局就好，看過程幹什麼，浪費時間」引發外界討論。現在3年前的臉書貼文被網友抓包，根本是在自打臉，稍早樂天桃猿的終結者陳禹勳則在臉書發文28字，內容明顯是在暗酸柯文哲。

柯文哲2017年的臉書貼文指出，棒球是臺灣觀看人數最多的運動，「我們家現在只要一打開電視，佩琪都會帶著小孩一起看職棒轉播，常常不到最後一局最後一球，都不知道比賽結果，難怪這麼多臺灣人為它著迷。」文末，柯文哲還說，昨天他也小試身手，原本以為會被三振出局，結果三顆球都有打中，好加在沒閃到腰！

▲陳禹勳發文酸柯文哲。（圖／翻攝自陳禹勳臉書）

▲桃園終結者陳禹勳對此發文。（圖／翻攝自陳禹勳臉書）

發文被網友挖出後，對照近日的發言，有許多人直接留言開酸，「委屈市長了，回到家裡一打開電視就是你覺得無聊的棒球」、「一直丟出爭議性言論只是想掩蓋大巨蛋的事吧」、「改變成真，這就是柯學」。桃猿終結者陳禹勳17日中午也在臉書發文，「推薦大家一本好書叫老人與海，比花時間看政客練肖話不無聊。」陳禹勳還附上《老人與海》的封面，內容明顯是在暗酸柯文哲的言論。

柯文哲16日出席北市教育局的經典閱讀系列活動，提及《老人與海》一書時脫口「我覺得很無聊，直接翻到後面看結果，就跟看棒球一樣，看前半局就好，看過程幹什麼，浪費時間。」據了解，當天活動主持人為「博恩夜夜秀」主持人博恩。

柯文哲當天也表示，北市學校智慧化硬體建設年底會完成，小三生到時人手一台平板，之後會著手軟體，現在北市圖書館有46萬冊電子書，開放合作縣市免費使用，鼓勵學生多加閱讀。

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