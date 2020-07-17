賠大了！工程車沒收「文武伸縮腳」連剖4車　網笑：刷一整排鈑金

▲工程車忘收文武伸縮腳，連續撞擊停路邊4輛小客車，連車門鋼板都被刮飛。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

記者李忠憲／台中報導

真是賠大了！曹姓男子日前開著工程貨車走防汛道路，因支撐貨車的「伸縮文武腳」沒收好，結果連續撞擊停路邊的4輛小客車，車門鋼板都被撞掉。曹男趕緊下車賠不是，頻說「沒注意到沒收！」讓車主十分傻眼。影片被放上臉書，網友笑稱，「沒事幹嘛刷一整排、真的要包軌還很大一包！」

▲文武伸縮腳在衝撞後也出現歪斜。（圖／民眾提供）

臉書社團「黑色豪門企業」7月14日發布一段名為「台中中堵沒收賠慘了」影片，只見影片中停在路邊的4輛小客車，左側車身都遭嚴重刮傷，甚至連板金都被刮掉，方向燈、後照鏡也無一倖免。原來是一輛工程行貨車，行駛經過西屯區龍洋巷的防汛道路時，沒將伸縮文武腳收好，結果竟這樣連續撞擊。

▲▼停路邊4輛小客車遭撞擊，車身出現明顯毀損。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

受害車主聽到巨大撞擊聲，以為發生車禍，趕緊出來查看，卻發現自己愛車竟被搞成這模樣，當場錄影存證。而開車的28歲曹姓男子趕緊下車查看，並打電話回報公司，面對車主他不好意思地說「我沒注意！東西沒放好！」

▲肇事男頻說不好意思，東西忘了收好。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

影片一出立刻引起網友討論，有人說「還好都是國慘車」、「這些老車有福了」、「人家是刷一整排愛心，這是刮一整排鈑金」。也有人酸說「都沒感覺也太扯」、「要吃循利寧！」、「神經比路大條，真是高手」。

警方表示，肇事駕駛沒有酒駕，將釐清肇責，並協助雙方協調賠償事宜。也提醒民眾，上路前務必檢查車子狀況，損車事小，萬一造成傷亡就麻煩了。

・6折價非囤不可

【更多新聞】

►獨／酒測值回溯超標檢察官公危起訴 一二審「罪疑唯輕」判酒駕男無罪

►「JJ」送百萬元禮物卡海關 妙齡女拿「長輩給的」土地權狀貸款險遭騙

►獨／南投土地公婆神像遭脫衣放火燒毀 他二審被認「思覺失調」輕判6月