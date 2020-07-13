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獨／酒測值回溯超標檢察官公危起訴　一二審「罪疑唯輕」判酒駕男無罪

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▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／記者林世文攝）

男子酒駕肇事，酒測回溯超標遭依公危起訴，一二審卻判他無罪。（圖／記者林世文攝）

記者李忠憲／台中報導

王姓男子酒後騎車發生擦撞車禍，警方酒測發現濃度0.23。檢方依他自承騎車時間用酒精代謝率回溯，認定他超過0.25，依公共危險罪嫌起訴。一、二審卻都認為，酒精代謝率標準版本不一、沒有證據證明他不能安全駕駛，依「罪疑唯輕」判他無罪。全案定讞。

判決書指出，王姓男子2019年10月6日晚間9點30分騎機車外出要買消夜，46分卻意外擦撞到停在路旁的機車。警方到場處理發現他身上有酒味，酒測值0.23。王男坦承他當天上午11點在自家喝啤酒和威士忌，中午騎車去朋友家，晚間7、8點時回到家。警方據此依酒精代謝標準回溯，王男騎車酒精濃度高達0.78，依公共危險罪嫌送辦，檢方也依法起訴。

檢警雖採有利王男的時間點計算，遭警查獲前回溯8小時46分鐘，也就是當天下午1點開始酒駕，並依交通部運輸研究所1989年針對國人實驗研究酒精代謝率，每小時每公升0.0628毫克，推算他開始騎車時的酒精濃度應為0.7805。

台中地院卻認為，人體酒精代謝率是經由蓋然率考量算出的平均值，常因研究文獻實驗設計不同而有所差異，無法排除個別受測者差異性。酒精濃度代謝率有多種版本，每個人體質、身體疲勞、食物代謝程度不一，依「罪疑唯輕」原則，難以認定王男有超過0.25，判他無罪。

檢方不服上訴台中高分院，強調交通部運輸研究所的酒精代謝率標準已使用31年，國人代謝構造機能沒有因此改變，因此仍具參考性。王男酒駕若以事故發生時點9點半計算，酒精濃度為0.246（計算式為：0.23MG/L＋0.0628MG/L×16/60 ≒0.246MG/L ）事實上王男騎車從住處到事故地點，用Google地圖計算車程約4分鐘，回溯騎車剛開始的酒精濃度約為每公升0.25毫克（計算式為：0.23MG/L＋0.0628MG/L×20/60 ≒0.2509MG/L），已構成公共危險。

高院審理後仍維持一審看法，認為王男在警方要求做「直線測試」、「平衡動作」、「兩個同心圓間畫圓」都有通過，難認他有不能安全駕駛行為，依罪疑唯輕原則，維持原判，駁回上訴。

曾任檢察官的律師林俊儀表示，法院強調「證據法則」，在無法明確證明被告有罪，通常都以罪疑唯輕做出無罪判決，他支持法官這樣的判決。當然可能會有民眾又認為是恐龍法官，但法官必須依證據審判，否則將影響司法公正性。

但也有法界人士認為，這樣判決應屬少數，多數法官仍會採信酒精代謝率標準。他認為，酒精代謝估算標準雖有多種計算公式，但實務上不免要先確定駕車時間，此部分攸關酒測值估算甚鉅，但檢警卻多無進行調查；酒精代謝雖每人因體質有所差異，但估算公式為針對一般人進行之科學研究，若行為人認為不符合估算結果，應對此異常結果提出適度舉證。

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