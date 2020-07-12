獨／南投土地公婆神像遭脫衣放火燒毀　他二審被認「思覺失調」輕判6月

▲長寮尾福德宮土地公土地婆神像遭放火燒毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

南投魚池鄉陳寮尾福德宮的土地公、土地婆，2年前某日清晨遭陳姓男子脫衣放火燒毀，廟方人員當場制伏送辦。台中高分院認為，陳男患有思覺失調症，坦認犯行也取得廟方原諒達成和解，依放火燒毀他人所有之物致生公共危險罪輕判6月徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，陳姓男子2018年11月30日清晨5點左右，跑到魚池鄉的長寮尾福德宮，將供奉的土地公、土地婆拿出來放在供桌上，脫掉神像衣服後，在用一旁擺放的瓦斯點香器點燃金紙和神衣，覆蓋在神像上，導致神像燒毀。2名廟方人員發現後，立刻滅火並壓制陳男，同時報警逮人。陳男也被查到身上有菜刀、斧頭、銅油灌、鹽酸等物，隨即遭集集警分局依公共危險罪嫌送辦。

▲放火燒神像男子遭廟方人員當場壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

一審認為，陳男故意放火，造成2尊神像被燒到焦黑、變形、碳化，已喪失效用並達到「燒毀」程度。放火地點為廟宇，供不特定多數人前往朝拜，一旁有連結瓦斯桶的點香器，萬一火勢延燒，恐危及不特定多數人，已觸犯放火燒毀他人所有之物致生公共危險罪。陳男罔顧放火可能危及他人生命財產安全，所幸未釀成巨災也無人傷亡，最後也坦認犯行，並與廟方和解，判處1年2月有期徒刑。陳男不服，上訴台中高分院。

台中高分院針對陳男事發時精神狀況，送交中國醫藥大學附設醫院進行鑑定，醫院認為陳男並無精神障礙或其他心智缺陷導致無法辨識行為違法，但有思覺失調症導致辨識能力降低狀況。

合議庭認為，陳男有吸毒、竊盜等前科，犯案時罹患思覺失調症導致辨識行為違法或依其辨識能力減低，現場火勢即時發現撲滅，未釀成更大災害。陳男犯後坦承犯行，與廟方主委和解並賠償損失，也取得諒解表示不再追究，沒有證據認為他有放火傾向，因此判他6月徒刑。雖然不宣告陳男監護保安處分，但應按時就醫服藥，戒除毒品，家屬也應隨時督勉，避免讓他再犯。全案仍可上訴。

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