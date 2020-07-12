　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／南投土地公婆神像遭脫衣放火燒毀　他二審被認「思覺失調」輕判6月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投魚池鄉長寮尾福德宮的土地公土地婆神像遭放火燒毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲長寮尾福德宮土地公土地婆神像遭放火燒毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

南投魚池鄉陳寮尾福德宮的土地公、土地婆，2年前某日清晨遭陳姓男子脫衣放火燒毀，廟方人員當場制伏送辦。台中高分院認為，陳男患有思覺失調症，坦認犯行也取得廟方原諒達成和解，依放火燒毀他人所有之物致生公共危險罪輕判6月徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，陳姓男子2018年11月30日清晨5點左右，跑到魚池鄉的長寮尾福德宮，將供奉的土地公、土地婆拿出來放在供桌上，脫掉神像衣服後，在用一旁擺放的瓦斯點香器點燃金紙和神衣，覆蓋在神像上，導致神像燒毀。2名廟方人員發現後，立刻滅火並壓制陳男，同時報警逮人。陳男也被查到身上有菜刀、斧頭、銅油灌、鹽酸等物，隨即遭集集警分局依公共危險罪嫌送辦。

▲▼南投魚池鄉長寮尾福德宮的土地公土地婆神像遭放火燒毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲放火燒神像男子遭廟方人員當場壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

一審認為，陳男故意放火，造成2尊神像被燒到焦黑、變形、碳化，已喪失效用並達到「燒毀」程度。放火地點為廟宇，供不特定多數人前往朝拜，一旁有連結瓦斯桶的點香器，萬一火勢延燒，恐危及不特定多數人，已觸犯放火燒毀他人所有之物致生公共危險罪。陳男罔顧放火可能危及他人生命財產安全，所幸未釀成巨災也無人傷亡，最後也坦認犯行，並與廟方和解，判處1年2月有期徒刑。陳男不服，上訴台中高分院。

台中高分院針對陳男事發時精神狀況，送交中國醫藥大學附設醫院進行鑑定，醫院認為陳男並無精神障礙或其他心智缺陷導致無法辨識行為違法，但有思覺失調症導致辨識能力降低狀況。

合議庭認為，陳男有吸毒、竊盜等前科，犯案時罹患思覺失調症導致辨識行為違法或依其辨識能力減低，現場火勢即時發現撲滅，未釀成更大災害。陳男犯後坦承犯行，與廟方主委和解並賠償損失，也取得諒解表示不再追究，沒有證據認為他有放火傾向，因此判他6月徒刑。雖然不宣告陳男監護保安處分，但應按時就醫服藥，戒除毒品，家屬也應隨時督勉，避免讓他再犯。全案仍可上訴。

全臉妝容一瓶卸妝膏搞定

【更多新聞】

BMW男酒駕撞死人還留兒頂替肇逃　二審賠700萬「無可憐憫」重判

獨／謊稱名牌包大盤商　女開空頭支票詐同業6百萬還卸責虛擬人物

台中91歲翁在安養中心死亡　家屬再送醫院「要確認」…救護車途中又被撞

ET快訊
內科新鮮人「租2萬元小套房」薪水一半沒了！爸媽氣炸：剛來台北
快訊／桃園堆高機平台斷裂！2人墜落5m　1人被鐵架砸中慘死
陳冠希「超真實模樣」現況曝光！0修圖素顏大走鐘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投小黃山風景區「1男站湍急溪流中」超驚險！消防8車20人救援

快訊／桃園欣隆貨櫃場堆高機平台斷裂！2員工5m直墜地面　1人頭遭鐵架砸中慘死

獨／南投土地公婆神像遭脫衣放火燒毀　他二審被認「思覺失調」輕判6月

推拿師拐16歲少女：妳是我車禍過世女友！壓床求「再續前緣」…高中生崩潰

厚唇哥埋伏…隨機掏鳥噁問：有看過這個嗎？　2女慘遭「壓地抓胸」爆哭

快訊／宜蘭雙載機車等紅燈遭貨車衝撞　2人噴飛40米1死1命危

免洗筷屑刺到手「害我坐救護車掛急診」　大媽討1600醫藥費還提告自助餐店

想跟小王遠走高飛…騙老公：算命師說要「先離再結」　人夫中招超崩潰

闖幼兒園「升堂私審幼童」判免職！　花蓮惡檢提再審仍被打槍

逃逸懷孕女移工染愛滋移送苗檢歸案　4台籍男友還在查　

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

南投小黃山風景區「1男站湍急溪流中」超驚險！消防8車20人救援

快訊／桃園欣隆貨櫃場堆高機平台斷裂！2員工5m直墜地面　1人頭遭鐵架砸中慘死

獨／南投土地公婆神像遭脫衣放火燒毀　他二審被認「思覺失調」輕判6月

推拿師拐16歲少女：妳是我車禍過世女友！壓床求「再續前緣」…高中生崩潰

厚唇哥埋伏…隨機掏鳥噁問：有看過這個嗎？　2女慘遭「壓地抓胸」爆哭

快訊／宜蘭雙載機車等紅燈遭貨車衝撞　2人噴飛40米1死1命危

免洗筷屑刺到手「害我坐救護車掛急診」　大媽討1600醫藥費還提告自助餐店

想跟小王遠走高飛…騙老公：算命師說要「先離再結」　人夫中招超崩潰

闖幼兒園「升堂私審幼童」判免職！　花蓮惡檢提再審仍被打槍

逃逸懷孕女移工染愛滋移送苗檢歸案　4台籍男友還在查　

《打噴嚏》超多大咖客串！大反派是「F4成員」　林依晨嚇到變臉

南投小黃山風景區「1男站湍急溪流中」超驚險！消防8車20人救援

爆乳代價太慘痛！勇兔雙胸「貼滿封箱膠帶」　脫皮、過敏留疤痕

護理師爆「桃機採檢站」環境差...沒天花板、沒空調　指揮中心回應！

看聖經...然後就死了！她偷藏聖經遭朋友「抓靶子」　慘被政府處私刑虐死

大型金控獲利動能熄火　15金控上半年賺1726億元　僅5金控賺破百億元

GUCCI BEAUTY首邀「唐氏症模特兒」出鏡　純真笑容暖化全球

甜粥加「亞硝酸鈉」！幼稚園女師不滿薪資不如中班師...點心毒害23幼童1慘死

中職／左外野也售光！兄弟在桃園拚封王　賽後全程轉播

放棄金融業高薪「轉行職業格鬥」　反骨男：我是一匹白狼

社會熱門新聞

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

金髮妹登門求饒　前一刻行為扯爆

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

永和文化路塌陷影片曝　關鍵90分變天坑

小黃運將車內午睡　熱衰竭猝死

啪4男染愛滋　逃逸女工懷孕失聯

23歲女模車禍拍照！男友崩潰「警察婆婆」氣炸

即／機車等紅燈遭貨車衝撞　2人噴飛40米1死1命危

永和路塌屋陷住戶回家…女哭：怕死了

3歲女童走丟飆淚　太魯閣帥警變身超級奶爸

一條龍先生變電競國手　少年想出戰韓國寄來這封信

墾丁男離奇醉倒路旁！被發現時已死亡

更多熱門

相關新聞

放大40倍！三倍券換12萬元塔位　限量百名「龍穴福地」

放大40倍！三倍券換12萬元塔位　限量百名「龍穴福地」

南投一家民營靈骨塔業者推出優惠，15日起可用振興三倍券換一座原價新台幣12萬元塔位；若不喜歡園方提供塔位，可用振興券用折抵2萬元的管理費，名額限量100個。

酒駕撞死人留兒頂替肇逃二審重判

酒駕撞死人留兒頂替肇逃二審重判

偽名牌包大盤女開空頭支票騙同業

偽名牌包大盤女開空頭支票騙同業

中捷延伸南投、興大遷校林明溱期待早日兌現

中捷延伸南投、興大遷校林明溱期待早日兌現

蔡英文南投參拜4宮廟為疫情祈福

蔡英文南投參拜4宮廟為疫情祈福

關鍵字：

神像福德宮長寮尾南投台中高分院

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

陳建州道歉「真的是時候了」！

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面