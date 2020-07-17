超商領三倍券！店員只要「忙忘1步驟」虧慘：1份倒貼3000　網心疼瘋傳

▲店員可能太忙，忘記收回簽名回條。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

實體三倍券開放領取第三天，就有網友跳出來指出，若三倍券信封上的「簽名回條」還在，希望大家能跑一趟繳回，不然店員就得自掏腰包賠償了。消息一出，許多網友轉發相報，而店員們則感動直呼，「感謝這篇文！請大家一定要分享出去，！因為有時候太忙，真的會忘記撕。」

網友昨日在「台南爆料公社」發文呼籲，「各位如果在超商領取振興劵後，看見信封上的簽名回條還在，那是店員忘了收回，希望各位能把那張拿到店裡繳回，不然店員得自己賠償3000塊錢。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

他也附上照片，並圈出回條位置，希望大家能發揮同理心，讓一時忙昏頭的店員們免去賠償悲劇。po文引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，「善有善報，以善傳善，讓社會更美好」、「幫個小忙，他們也很辛苦的」、「只是幫忙轉手還要賠錢，真是得不償失」、「領個幾千塊搞得亂七八糟，全民都辛苦了」、「做超商很辛苦的，薪低又要忍受老闆跟客人的氣，推這樓...不要讓店員難做人」。

事後，原po現身報喜，「感謝大家，已經有找回來了，後來有調監視器畫面，找到那位客人的車牌，之後再請派出所幫忙聯繫車主，順利找回那張簽名回條，同時也感謝新興派出所警員的熱心，效率超好。」

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