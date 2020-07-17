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欠錢友「拿2000三倍券還你」　他傻爆眼！網風向一面倒...2關鍵勸收下

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錢,鈔票,千鈔,錢包,千元（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近三倍券議題爆夯，大家都十分關心如何使用，能將優惠最大化，一名網友今無奈發文，表示朋友之前欠2千塊，現在竟打算用三倍券來還。沒想到，網友一面倒勸收下，直言「總比裝死來得好阿！」

網友在「爆廢公社二館」po出對話截圖，只見對方先是詢問他，是否會用三倍券，接著話鋒一轉，說道「我不是還欠你2000，我拿2000的券給你好了，剛好抵2000」，眼看他無言以對，又進一步解釋「它等同現金，你又會使用，而且很多店都有優惠，這樣你比較賺。」

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▲欠錢友「拿2000三倍券還你」　他傻爆眼！網風向一面倒：比現金划算欸。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲兩人對話截圖。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

一席話讓他忍不住吐槽，「果不其然這樣的人一定會出現！感謝你的好意！」不過，大部分網友都覺得當然要收，「有總比沒有好」、「趁現在快拿回喔，不然下次不知道要等到何年何月」、「要是我就收了，兩千可以買很多超過兩千的東西」、「這年頭錢借出去還收的回來，就要謝天謝地了」、「很多都有搭配振興券的優惠，反而獲利更多」、「比現金划算」、「肯還你就快收，以免到時一毛都拿不到」。

還有不少人認為，對方若是拿三倍券來抵，不該只是剛好的金額，「叫他拿6000券給你才公道」、「3000都拿給你還差不多」、「跟他說3000券，不然現金」、「三千抵兩千的話我同意」、「既然是三倍券，你應該要求收到6000元的券才對，這樣才能抵2000新台幣」。

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