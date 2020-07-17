密醫夫婦稱「拍打」可治療植物人卻害死輕艇國手　判刑定讞

▲林姓密醫醫死輕艇國手，判刑定讞。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

曾被我國重點培訓的輕艇國手徐子鈞，2014年底因車禍變成植物人，結果徐家父母卻找上密醫林愈翔、陳窈萱夫婦。2人謊稱可以「幹細胞治療」康復，徐家支付近120萬元治療費，林氏夫婦還持塑膠板拍打腿部，結果1個多月後，徐子鈞猝死。最高法院審理後，將2夫婦分別判刑3年半與1年4月定讞。

徐子鈞生前就讀台北市立大學水上運動學系，多次參加國內外輕艇比賽獲獎，2014年11月3日被小貨車撞成植物人。徐家父母沒有放棄兒子，四處求醫，找上了林愈翔夫婦。

林氏夫婦謊稱是經營春寧診所的「廖醫師」，可以利用幹細胞治療方式，使徐子鈞康復。徐的父母信以為真，2015年6月將兒子轉入春寧診所，並支付119萬9000元醫藥費。林男之後替幫徐子鈞注射6劑不明針劑，兩夫婦還拿塑膠板狂打徐的雙腿，宣稱可以治療肌肉萎縮。但7月底某日上午6點，徐子鈞無故抽搐，緊急送台大醫院急救，早上8點就宣告不治。徐家父母提告，檢方查出林氏夫婦根本就是無照密醫，提起公訴。

一審將2夫婦分別判刑4年6月、1年2月，案經上訴，高等法院二審審理時，2夫婦賠償319萬4,000元，並履行完畢，雙方達成和解。高院因此改將林男判刑3年6月、陳女判刑1年4月緩刑4年，緩刑期間內交付保護管束，並提供160小時義務勞務。全案再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞。

徐子鈞是林氏夫婦醫死的第二名病患，林男原先在板橋經營杏鑫診所，2014年10月間，一名洪姓老翁因眼瞼肌無力症求診，林男替他電療、注射麻醉劑，導致老翁昏迷。林男緊急找來某位放射師協助，注射腎上腺素、強心針，結果還是因為急救不當死亡。這部分高院日前更一審將他判刑2年6月。