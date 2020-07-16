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亞洲統神胞兄「國動」辱「瑀熙」百人斬　拘役30日定讞

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▲▼國動道歉記者會。（圖／記者陳雕文攝）

▲國動遭判拘役30日定讞。（圖／記者陳雕文攝）

記者吳銘峯／台北報導

網路紅人「亞洲統神」張嘉航的哥哥「鼻地大師國動」張葦航，2018年間不滿女直播主「瑀熙」先前批評男生不該穿海灘褲約會的言論，與好友「龜狗」蘇冠憲，在網路開實況直播時辱罵「百人斬」、「臭鮑魚」。瑀熙提告公然侮辱，一審將2人分別判拘役30天、10天，均可易科罰金。案經上訴，二審16日駁回上訴定讞。

國動在新世代年輕人眼中人氣極高，去年底台北大學為新宿舍舉辦命名活動，以他為名的「瘋狗棟」竟能拿下第3高票。另外他日前在遊戲直播中熱播資深藝人卜學亮的舊作「超跑情人夢」，也讓這首歌最近大翻紅。

而本案源於瑀熙於2018年7月上傳一部影片，內容談到男生約會的NG穿搭，影片內提到許多瑀熙認為不妥的約會穿搭單品，「海灘褲」就被瑀熙列入NG穿搭之一。影片發布後，便引起海灘褲愛好者「國動」不滿。國動在與龜狗的遊戲實況中兩人挾帶著爆怒的情緒飆罵，國動更認為瑀熙就是在暗指自己，隨後更與龜狗罵出「百人斬」、「臭鮑魚」等字眼，最後更嗆「海灘褲裡塞100萬，讓妳跪著舔啦。」龜狗也補上：「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下。」瑀熙提告公然侮辱。

國動、龜狗遭提起公訴，一審新北地院審理時，2人均否認犯罪，辯稱是針對海灘褲議題發表言論。但一審法院認為2人乃針對瑀熙的性別，進行難堪辱罵，甚至作出與性行為相關的粗鄙辱罵、謾罵，一審因此認定有罪，判國動拘役30日、龜狗拘役10日，分別可易科罰金3萬元與1萬元。

案經上訴，高等法院16日二審駁回上訴，將2人分別判拘役30天、10天，均可易科罰金，全案定讞。另外瑀熙也提出民事訴訟求償10萬元，上月新北地院開庭審理時，國動仍堅不願賠償與道歉。
 

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