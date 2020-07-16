魏應充漏稅案獲改判易科罰金　法界：法律不該因人而異

▲魏應充漏稅案獲改判易科罰金，法界人士認同。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

頂新前董事長魏應充被控逃漏稅2.1億餘元，一審遭判刑3年、得易科罰金328萬元，但台中高分院二審卻認為漏稅金額龐大，不宜輕縱，改將其中的7罪判刑2年、不得易科罰金。案經撤銷發回後，更一審改判刑1年10月，得易科罰金。對此，法界普遍對於更審判決認可，認為更審法院回歸「相同案件應為相同處理」原則，因為「法律不該因人而異」，不能因為是名人，就改判重刑懲罰。

本案乃因彰化地檢署調查頂新混油案件時，發現頂新從2006年初至2012年底，有部分銷貨收入漏開發票，漏報稅捐2.1億餘元，檢方因此起訴魏應充與頂新會計人員。一審法院審理後，認定魏應充犯44罪，判刑3年，並宣告得易科罰金328萬元。

但案件上訴二審後，台中高分院卻出現不同見解。二審合議庭認為其中7項違反商業會計法的犯行，因漏稅金額逾2億元，不宜輕縱，故改依刑度較重之罪，各判刑7月至10月，合併應執行2年徒刑，不得易科罰金。判決出爐後引發爭議，最高法院於2019年9月間，認為二審金額計算有誤，撤銷發回更審。

更一審於日前宣判，改判魏應充有期徒刑1年10月，得易科罰金。對於更一審判決，魏應充委任律師余明賢認為較為合理。余明賢指出，本案中的欠稅、罰金，被告全都立刻繳清，對國家稅收虧損已經填補，並無損害國家稅收。此外比對全國漏稅且繳回所有犯罪所得的案件中，幾乎都是判處得易科罰金之刑；再加上魏應充認罪，犯後態度良好，所以更審法院確實該比照其他相同案件，宣告得易科罰金之刑。

此外，有不具名的法官認為，更審的判決較為合理，回歸「相同案件應為相同處理」原則，因為「法律不該因人而異」。也有律師指出，《憲法》第80條規定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」目的就在於確保「審判獨立原則」，故若法官審理相同案件，卻出現不同認定，那法官的心證就明顯受到其他影響，「審判已經失去中立。」

另有其他律師也指出，魏應充雖曾犯下食安案件，但與本案並無關連；在法官審理案件時，不應該加入本案以外的其他情緒、思考，否則刑法中的「無罪推定原則」就失去意義。