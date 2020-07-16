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防三倍券「退貨兌現」！好市多祭「3招」只退券、家樂福確定不給錢

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▲內湖好市多,costco,掃貨。（圖／記者陳涵茵攝）

▲好市多公布三倍券使用方式。（資料圖／記者陳涵茵攝）

記者蕭筠／台北報導

政府規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，首波三倍券已在15日正式領券並開放使用，各大賣場、餐飲也紛紛祭出超優惠方案搶客，但由於不能套現，日前就曾有民眾喊出要運用賣場退貨機制「先消費再套現」，備受爭議。稍早好市多也公布3大因應之道，強調若使用三倍券購買商品，也將優先退回三倍券，另一通路家樂福則以餘額代用卡為主，同樣不會退回現金。

▲▼好市多三倍券使用方式出爐。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

▲民眾使用三倍券消費只會以三倍券退回。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

一名網友在臉書社團分享《Costco好市多 商品經驗老實說》分享好市多最新三倍券使用注意事項，一共有3大要點，包括若使用振興三倍券交易，退貨時優先退回振興三倍券、若是信用卡交易退貨則以信用卡退費，以及三倍券不適用於COSTCO電商網購、票券、會員費、購物卡及儲值等，使用期限則自2020年7月15日至12月31日止。

公告出來後引來不少民眾附和「就是要這樣才對！不能慣壞奧客」、「真的要有防換現金機制」，但也有人質疑「12月31日買，明年退貨呢」、「退款如果無法湊整數怎麼辦」。針對2大疑慮，好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，三倍券依照政府不得找零規定，若退款無法湊為整數，將先以三倍券整數退還三倍券，其餘則以現金或刷卡處理。

防賣場退貨機制兌換現金，另一通路家樂福表示，若是使用三倍券消費，持200元面額三倍券卻只購買100元商品，，三倍券餘額將存入餘額代用卡中；若持200元面額三倍券、100張現金或刷卡欲退貨，三倍券退費依舊入餘額卡中，現金則退還現金，凡是三倍券消費退款統一全數存入餘額代用卡中，現金退還現金；目前退換貨暫無限制，至於若是明年才退貨則同樣以餘額代用卡收款退回，不會直接給予現金。

愛買量販部分則是持三倍券購買就退三倍券，若是三倍券加現金消費則退三倍券及現金，最後若使用三倍券加信用卡消費，就是退三倍券和退刷。

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