開罐頭花20mins！「只挖出小洞」他暈了：想換工具　一看照片網全笑炸

▲原PO開罐頭花了20分鐘，只「挖出」一個小洞。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣開罐頭太母湯了啦！一名男網友日前在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，求助其他人有沒有推薦的開罐器，說他開一個罐頭花了20分鐘，結果還是沒開好，整個人頭都暈了。沒想到照片一曝光，其他人都看傻眼，因為原PO開罐器根本用錯方法，「開成這樣已經不是工具的問題了」、「這是被狗咬吧？」

這位男網友貼出照片，只見桌上放著一個好市多買回來的鮭魚罐頭，狀態則是開到一半，旁邊還擺著開罐器。但仔細看會發現，這個罐頭的開法相當詭異，原PO似乎是從邊緣切一個開口，接著當成易開罐那樣，想把鐵片拉開，結果鐵片在中間就直接斷掉，看起來超狼狽，開口旁邊還掛著零碎的鮭魚肉。

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看到照片後，其他人都傻眼，「你媽媽或是老婆不在家，對吧」、「圖上的開罐器明明很好用……怎麼會開這樣」、「朝著罐頭開了一槍是嗎」、「開罐器遇上人生勁敵了」、「你先看看另一面是不是有拉環」、「不好意思……這個PO文不是搞笑文吧」、「智商測驗器，看來是沒過」、「世紀帝國的開罐器選項還沒升級。」

▲網友圈出開罐器要用的地方。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

還有網友乾脆熱心P圖，並附上開罐器影片教學，「用這邊，就可以順利開罐，用錯邊，累又危險」、「這個部位使用，它沒故障，是你不會用」、「請用紅色部份去開，開一個罐子不用20秒」、「這種很好開啊！就上下上下一直移動就好了，但很多人不會用就是了。」