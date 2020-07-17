FBI率領調查「推特大規模遭駭案」！　高層認駭客「組織攻擊」從員工下手





▲SpaceX、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）推特帳號受害。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

首席資訊安全長已懸缺超過7個月的推特，在歷經周三（15日）大規模駭客入侵名人及大型科技公司官方帳號後，已經立刻展開調查。民主及共和兩黨也罕見共同提出質疑，推特究竟為何會發生如此大的資安漏洞，未來又將如何確保類似事件不會再次發生；推特回應，駭客是有組織性執行此次行動，後續將會繼續更新回報。

在駭客大規模入侵中受害的「官方帳號」包括，微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯、股神巴菲特、嘻哈歌手「肯爺」肯伊威斯特、肯爺之妻「豐臀金」金卡戴珊、Uber官方及蘋果官方。政治人物遭駭的則有歐巴馬、拜登等，2人皆是民主黨籍。

▲▼肯伊威斯特和比爾蓋茲也遭殃。（圖／翻攝自推特）

路透社報導，華府參、眾兩院的民主、共和兩黨，皆對此事高度關注，且都同意推特最好把整件事情解釋清楚，怎麼發生的？如何預防未來發生這等層級的攻擊？

美國聯邦調查局（FBI）舊金山分部發表聲明，已率領展開此次推特遭駭案的調查。推特回應指出，駭客有組織性地行動，先攻陷公司員工的帳號，藉此進入內部系統，再鎖定已取得官方認證「藍勾勾」的名人帳號，發布比特幣詐騙推文。

▲美國總統川普滑手機，他習慣透過推文發布政令和抨擊別人，並安然度過此次駭客入侵攻擊。（圖／路透）

目前尚不清楚駭客是否已取得這些名人的私人訊息權限，但推特表示沒有跡象顯示他們已經成功了。該公司在聲明中指出，已經鎖定過去1個月內曾更改過密碼的帳號，但「我們認為只有少部分被鎖定的帳號遭到駭客入侵」。

至於這場鎖定高層級或知名人物進行的攻擊，為何歐巴馬遭殃了，現任總統川普卻能繼續頻繁發文？白宮新聞秘書麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）表示，「白宮在過去18小時內和推特緊密聯繫」，為的就是確保重度使用者川普的帳號安全。

事實上，推特自去年12月就沒有首席資訊安全長坐鎮，該位置至今懸缺。一些外部安全專家的意見也認為，應該是多人進行駭客活動。

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