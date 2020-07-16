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快訊／民主黨政治人物遭駭！歐巴馬、拜登「推特淪陷」　肯爺也遭殃

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▲▼美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）推特遭攻陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

推特美東時間周三（15日）發生大量官方帳號遭駭事件，明顯是比特幣詐騙集團所為，目標多鎖定政治人物、科技大公司和知名人物。最新消息，美國前總統歐巴馬及曾任歐巴馬副手、現正角逐2020總統大選的拜登（Joe Biden）也都被駭客入侵，發出類似詐取比特幣的PO文；推特官方也表示已經注意到並著手動作了。

根據美國「CBC NEWS」報導，繼微軟創辦人比爾蓋茲、亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果、SpaceX及特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）等人遭駭後，民主黨的一線政治人物，以及日前「雷聲大雨點小」的肯爺也成為下一個目標。

美國民主黨籍前總統歐巴馬（Barak Obama）帳號遭駭後，同樣PO出一段網址，邀請粉絲把荷包裡的比特幣掏出來，寄到指定網址，然後他就會加倍奉還的詐騙內容。

同為民主黨籍，曾是歐巴馬副手、美國前副總統的拜登（Joe Biden），現在正全力角逐2020總統大選，而他的推特帳號同樣被害，同樣是比特幣詐欺短文。

「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）月初揚言角逐美國2020總統大選，原本是現任總統川普鐵粉的他，表達了對過去3年多來川普執政的失望，並自信能帶領美國往前走；然而此宣言不過11天，他的競選團隊就對外表是因為錯過報名期限，所以肯爺不選了。不過15日肯爺又再被以別種方式造成話題，駭客駭入他的推特帳號PO文，「我要回饋給我的粉絲們。所有寄到我下方網址的比特幣，將會得到加倍報償。我只會給到最多1000萬美元。限時30分鐘！」

對此，推特官方表示，「我們已經注意到一波安全事件正在影響推特多個帳號，我們正在調查並採取動作修復中。我們很快會向各位報告最新狀況。」

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