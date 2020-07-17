NFL爆醜聞！15名女前員工控遭性騷擾　華盛頓紅皮隊聲明：已聘律師調查

▲NFL華盛頓紅皮（紅人）隊，球團種族歧視及性騷擾問題纏身。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

《華盛頓郵報》於美東時間周四（16日）刊出重磅新聞，在美國高度受歡迎的美式足球聯盟NFL爆出醜聞，15名華盛頓紅皮隊女性前員工透露，工作期間曾經遭受不同程度的職場性騷擾。

華盛頓紅皮隊（Washington Redskins）近日才因為球隊名稱和隊徽涉及對印地安人種族歧視，在佛洛伊德之死的輿論狂潮下再次成為箭靶，如今又有15名女性前員工，指控球團內的性騷和不當性為。

《華盛頓郵報》記者上周末為查明指控是否屬實而展開調查，發現組織內至少3人涉及性騷擾嫌疑，其中2個名字包括資深播報員麥可（Larry Michael），以及最近才剛被開除的桑托斯（Alex Santos）。

報導指出，華盛頓紅皮隊以已經簽下保密協議為由，拒絕讓15名女性前員工針對該事件公開說明；球團老闆施奈德（Daniel Snyder）也一再讓記者吃閉門羹。

球團稍早在一項聲明中指出，已經聘請華府律師威爾金森（Beth Wilkinson），「針對整起事件進行徹底的獨立調查，並幫助球團制定新的員工準則。」文中提到，球團嚴肅正視員工提出的問題，「我們不會公開談論個別員工的情況，當有新的指控提出並有違球團政策時，我們會採取適當回應。」

15名女性前員工的指控中，並未提到球團老闆施奈德，或是前美式足球員、球團前總經理阿倫（Bruce Allen）；然而她們認為2人身為球團高層，皆有義務之到這些。