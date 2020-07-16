陳玉珍死抱出猛招　戰鬥靴不夠看「S腰帶直接釘在主席台」

▲立委陳玉珍死守主席台。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨佔據立院主席台第三天，民進黨立委為讓監委人事同意權案17日順利表決，於下午3時46分起清場，雙方爆發肢體衝突。其中，日前稱要教立委范雲「戰鬥不怕死精神」的陳玉珍，成為最後被抬離議場的國民黨立委，引發熱議。對於陳玉珍如何死守主席台，民進黨立委羅致政透露陳玉珍「全副武裝」綁S腰帶把自己釘在主席台，讓他驚呼「真的是來自金門戰地」。

為使監委人事同意權案17日順利表決，民進黨立委約於午2時陸續抵達議場，國民黨立委則聚集在主席台上準備應戰，隨後在3時46分，由民進黨立委鄭運鵬與郭國文發難衝上主席台，民進黨團正式啟動「清場」。

▲陳玉珍是最後一位被驅離議場的國民黨立委。（圖／記者林敬旻攝）

由於民進黨挾帶人數優勢，國民黨立委紛紛趕離主席台，唯有頭戴粉紫色腳踏車安全帽、護目鏡的陳玉珍，整個人趴在主席台上死守，不管民進黨立委怎麼使勁拖拉，就是不為所動，讓綠營一度改採勸說方式，不過待立法院長游錫堃現身議場不久，陳玉珍舉起右手讓民進黨立委發現可以出手的空檔，最後合力成功將人抬離主席台，結束約50分鐘的清場。

▲羅致政在臉書透露陳玉珍身穿S腰帶、靴子死守主席台。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團，下同）

對於陳玉珍如何死守主席台，羅致政在臉書透露，「該怎麼說呢？」陳玉珍今天全副武裝，綁S腰帶把自己釘在主席台，小腳著綁腿然後腳穿硬鞋亂踢，頭戴頭盔護目鏡。他驚呼，「只能說，真的是來自金門戰地！」