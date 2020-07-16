市議員爆圖利慶富承租興達港土地　高市府駁斥：子虛烏有

▲高市府否認圖利慶富公司承租興達港土地。（圖／翻攝興達港漁會臉書）



記者洪正達／高雄報導

針對高雄市議員黃紹庭16日在市政總質詢，爆料慶富公司承租興達港土地涉及圖利不法等情事，市府澄清表示，本案為土地管理機關行政院農委會漁業署，基於興達港漁船修造船需求，依漁港法14條規定辦理公開招租，並與得標廠商慶富公司簽約，高雄市政府既非土地管理機關，也非獵雷艦採購合約的契約當事人，市府人員對非主管或監督之事務，並無構成圖利罪之餘地。

市府也強調，尤其是慶富案的招標與聯貸，監察院當時也有彈劾前海軍司令、前副司令及漁業署研究員，就興達港土地開發案涉嫌洩密、圖利等全部事證，監察院、地檢署均有完整掌握，並經相關調查，高雄地檢署業以查無洩密犯行及無圖利罪之適用等理由予以簽結；而監察院也調查所有資料，市府除海洋局王前局長涉有程序外接觸，而對其提出彈劾並移請公懲會審理外，均查無任何人涉有不法之行為，因此，監察院並沒有因慶富案對高雄市政府有任何處置，反而是糾正國防部、金管會及漁業署。

至於公懲會2020年6月10日判決海洋局王前局長應予申誡之主要理由，為王前局長涉有程序外接觸，未依行政程序法第47條第3項規定作成書面紀錄，有違公務員服務法第5條公務員應謹慎之旨，並非認定有任何圖利情事，更何況本案既經司法調查，已確定沒有不法動機、也沒有不法對價及不法結果。