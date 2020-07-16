　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

市議員爆圖利慶富承租興達港土地　高市府駁斥：子虛烏有

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高市府遭爆圖利慶富租地 。（圖／翻攝興達港漁會臉書）

▲高市府否認圖利慶富公司承租興達港土地。（圖／翻攝興達港漁會臉書）

記者洪正達／高雄報導

針對高雄市議員黃紹庭16日在市政總質詢，爆料慶富公司承租興達港土地涉及圖利不法等情事，市府澄清表示，本案為土地管理機關行政院農委會漁業署，基於興達港漁船修造船需求，依漁港法14條規定辦理公開招租，並與得標廠商慶富公司簽約，高雄市政府既非土地管理機關，也非獵雷艦採購合約的契約當事人，市府人員對非主管或監督之事務，並無構成圖利罪之餘地。

市府也強調，尤其是慶富案的招標與聯貸，監察院當時也有彈劾前海軍司令、前副司令及漁業署研究員，就興達港土地開發案涉嫌洩密、圖利等全部事證，監察院、地檢署均有完整掌握，並經相關調查，高雄地檢署業以查無洩密犯行及無圖利罪之適用等理由予以簽結；而監察院也調查所有資料，市府除海洋局王前局長涉有程序外接觸，而對其提出彈劾並移請公懲會審理外，均查無任何人涉有不法之行為，因此，監察院並沒有因慶富案對高雄市政府有任何處置，反而是糾正國防部、金管會及漁業署。

至於公懲會2020年6月10日判決海洋局王前局長應予申誡之主要理由，為王前局長涉有程序外接觸，未依行政程序法第47條第3項規定作成書面紀錄，有違公務員服務法第5條公務員應謹慎之旨，並非認定有任何圖利情事，更何況本案既經司法調查，已確定沒有不法動機、也沒有不法對價及不法結果。

ET快訊
快訊／雲林民宅驚傳火災！　屋主受困尋獲已成焦屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

市議員爆圖利慶富承租興達港土地　高市府駁斥：子虛烏有

桃園農田水利會總幹事黃金德屆退　獲聘水利會基金會秘書長

黃偉哲深夜送宵夜　溫馨提振基層員警士氣

機車停在芳苑海邊　婦人消失不見...消防漏夜尋找

桃園農田水利會總幹事謝清文接任　資歷完整具灌溉管理專業

影／桃園「議長盃」3對3籃球賽開打　邱奕勝：不能漏氣勤練投籃技巧

抗議農地變資源回收場造成汙染　桃園新屋居民市府前抗議

台南環檢警結盟座談會　緊密合作打擊環境犯罪

假擄人真勒索女子中招受騙15萬元　統一及全家聯手阻詐立大功

基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏　林右昌邀全台民眾等你來體驗

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

新北男「為通緝女友」倒車狂飆　自撞路燈...寵物狗一起被帶回！

這種守備~~洪總表情包又來啦

市議員爆圖利慶富承租興達港土地　高市府駁斥：子虛烏有

桃園農田水利會總幹事黃金德屆退　獲聘水利會基金會秘書長

黃偉哲深夜送宵夜　溫馨提振基層員警士氣

機車停在芳苑海邊　婦人消失不見...消防漏夜尋找

桃園農田水利會總幹事謝清文接任　資歷完整具灌溉管理專業

影／桃園「議長盃」3對3籃球賽開打　邱奕勝：不能漏氣勤練投籃技巧

抗議農地變資源回收場造成汙染　桃園新屋居民市府前抗議

台南環檢警結盟座談會　緊密合作打擊環境犯罪

假擄人真勒索女子中招受騙15萬元　統一及全家聯手阻詐立大功

基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏　林右昌邀全台民眾等你來體驗

與男友同時高潮的5個命定體位　喬對角度不再喊痛

CBA／劉錚20分9籃板榮耀惜敗　廣東宏遠艱困收26連勝

沈嶸開YouTube當「東區嶸姐」！　揭秘豪門婚姻4地雷：女人千萬小心　

中職／中信兄弟半季37勝破隊史紀錄　勝率締17年來新高

搬新家打麻將！他坐神位「莊家連17」...朋友車禍腦死　鄰居曝前屋主慘況

迪麗熱巴拍戲現場照曝光！　「無P圖真面目」網看傻：臉好腫

老王樂隊「吐司果腹」熬出新專輯　團員放棄教職…糾結1年半！

「JYP迷濛男友照」掀迷因熱潮…TWICE也瘋製圖！　朴軫永崩潰：連孩子們都在學

白天是飯店主廚！　帥哥直播主「神似柯震東」狂吸女粉…線上教料理走紅

印度阿薩姆邦也洪水…已知66人死亡　至少360萬人受災

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

地方熱門新聞

遭爆圖利慶富承租土地　高市府：跟我無關

黃偉哲深夜送宵夜提振員警士氣

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

南警全力掃蕩槍枝犯罪不手軟

機車停在芳苑海邊　婦人消失不見

養雞場剛落幕1千頭牛要進駐　花蓮居民怒了

陳玉珍22日開刀　臉書曝光近況

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

金山警與環保局聯合取締改裝車

15歲少年CPR救人　過去父親倒地沒人救

9旬榮民700萬全捐　醫師感動「頒獎」

統一及全家聯手阻詐立大功

學甲警加強取締交通違規

黃金德屆退　獲聘水利會基金會秘書長

更多熱門

相關新聞

慶富案懲戒　前海洋局長王瑞仁遭記申誡

慶富案懲戒　前海洋局長王瑞仁遭記申誡

高雄市政府海洋局前局長王端仁、行政院農業發展委員會漁業署前研究員陳文深，在慶富造船公司獵雷艦詐貸案中，協調慶富取得興達漁港獵雷艦造艦廠房用地，被移送公務員懲戒委員會懲處。公懲會10日決議，將2人分別記申誡處分；另外海軍司令陳永康與副司令蒲澤春按廠商需求核定所屬簽報，因行為時間已超過5年時效，公懲會免議。

2景點列國家警示　高市府說話了

2景點列國家警示　高市府說話了

嘉中學子參訪海巡　師生都說讚

嘉中學子參訪海巡　師生都說讚

膠筏冒風雨出海故障「

膠筏冒風雨出海故障「

2億遊艇省道趴趴走　8hr前進5km

2億遊艇省道趴趴走　8hr前進5km

關鍵字：

興達港慶富公司高雄市海洋局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

快訊／雲林民宅驚傳火災...屋主成焦屍

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

他海上遇恐怖怪客　厚唇張開竟長整排人牙

即／威力彩18.3億頭獎獎號出爐

快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！指揮中心回應

李芳雯1年嘿咻男星400次　分手當晚還要！

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

賈靜雯穿黑色比基尼！解放火辣身材

即／下次還有機會！威力彩18.3億槓龜

夜衝進辛亥隧道　他遇腳踏車女嚇傻

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面