白鹿餘威猶存　膠筏冒風雨出海故障「載浮載沉」海巡人船救回

▲海巡署人員今天27日凌晨在高雄興達港外海救回一艘失去動力的膠筏、人船均安。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今天27日凌晨2時許， 海巡署艦隊分署高雄第四海巡隊接獲第六巡防區轉來118報案內容，一艘高雄籍CTS編號膠筏於高雄興達火力發電廠卸煤碼頭外0.6浬處海域，因機械故障失去動力待救，有目擊漁船發現待救緊急情況，打電話請求派遣海巡巡防艇前往協助。

▲海巡署人員27日凌晨在高雄興達港外海救回一艘失去動力的膠筏所幸人船均安。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡隊獲報後即派遣巡防艇前往，搜救人員在凌晨3時50分抵達通報海域，海巡隊員發現該膠筏失去動力漂流中。但海巡救難人員指出，現場海象因「白鹿」颱風過後，西南湧浪強勁，夜間視線不佳有安全顧慮，為確保人船安全，海巡人員立即將船上3名民眾接駁至海巡艇上、並吊掛故障膠筏拖帶返回興達港。

救難人員於凌晨4時30分平安順利返港泊靠。海巡人員呼籲：颱風過後海上湧浪較大，呼籲漁民航行作業須注意安全，並隨時留意氣象資訊，以確保自身安全，海上作業民眾若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產

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