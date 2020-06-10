慶富案協助喬地　市府海洋局前局長王瑞仁等遭記申誡

▲慶富超貸案，公懲會做出懲戒。（圖／慶富提供）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市政府海洋局前局長王端仁、行政院農業發展委員會漁業署前研究員陳文深，在慶富造船公司獵雷艦詐貸案中，協調慶富取得興達漁港獵雷艦造艦廠房用地，被移送公務員懲戒委員會懲處。公懲會10日決議，將2人分別記申誡處分；另外海軍前司令陳永康與前副司令蒲澤春按廠商需求核定所屬簽報，因行為時間已超過5年時效，公懲會免議。

慶富造船2014年間以約352億元標得海軍獵雷艦標案，該公司負責人陳慶男被控將原資本額5億餘元虛增到40億元，並造成聯貸銀行團130億餘元損失。檢方偵辦後，於2018年2月將陳慶男夫婦等人，依照違反《銀行法》、《公司法》等多項罪嫌提起公訴。一審法院去年9月底將陳慶男判刑25年、併科罰金1億500萬元，妻子陳盧昭霞判刑1年6個月、另慶富公司也被判罰金2億8000萬元。

至於本案中，高雄市海洋局前局長王瑞仁遭爆料，指協助慶富在興達港取得造船廠土地，王瑞仁還跟慶富表示，要幫慶富先搓掉競爭者；另外當時海軍司令陳永康與副司令蒲澤春，核定所屬簽報按廠商需求，大幅放寬「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」，亦涉有疏失。全案經監察院提出彈劾後，王瑞仁等人遭移送公懲會懲處。

公懲會在10日做出判決，認為王端仁在本案中，接受慶富公司私下請託，與漁業署官員竟親赴慶富公司，和慶富副董事長陳偉治勾串，為慶富量身訂制標案，不僅讓慶富獨家取得興達港造船廠用地，還明示漁業署設下對慶富有利的招標條件。會談內容經人錄音爆料後，引發外議，公懲會認為這導致社會大眾對政府偏袒特定廠商之不良觀感，有違公務員應謹慎之旨，自有予以懲戒之必要，因此對王瑞仁等2人申誡。

至於陳永康與蒲澤春部分，2人被監察院認定，按廠商需求而核定所屬簽報，涉嫌圖利慶富。但因2人行為終了之日為2013年11月28日，之後被移送懲戒時間為2019年2月1日，已經超過5年時效，因此公懲會免議。

