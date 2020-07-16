雲林大埤鄉暗夜惡火　男屋主受困尋獲已成焦屍

▲雲林大埤鄉晚間傳出住宅火警，平房完全燃燒烈焰猛竄怵目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣大埤鄉北鎮村16日晚間傳出住宅火警，雲林縣消防局於9點多獲報後派出第一大隊、4個分隊前往搶救，警消人員到場時，見平房全面燃燒冒出熊熊烈火，隨即佈設水線搶救滅火，42分鐘後控制火勢進行搜救，約20分鐘後尋獲男屋主已不幸成焦屍。

雲林縣消防局雲林縣消防局於9點13分獲報大埤鄉北鎮村一戶平房住宅冒出熊熊烈火，隨即派出第一大隊、大埤、土庫、元長、公園等分隊，救災（護）車輛10車、20名人員，由第一大隊副大隊長張哲彬現場指揮搶救，警消人員到場時，見平房全面燃燒冒出熊熊烈火，隨即佈設水線搶救，9點55分控制火勢進行搜救。

警消人員同時查訪鄰居詢問屋中情況，據鄰居表示，屋中平時居住一名男屋主，並沒有跑出來，但不確定在不在家；警消人員10點18分於火場右側房間內找到罹難者明顯死亡，經查確認為61歲李姓男屋主，詳細起火點及起火原因仍待火調人員進行後續調查。

▲雲林大埤鄉晚間傳出住宅火警，警消人員10點18分於火場右側房間內找到罹難者明顯死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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