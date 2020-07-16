快訊／人為疏失！台塑六輕氣爆初步調查出爐　相關人依公共危險罪函送

▲雲林縣政府所組六輕工安事故監督小組16日前往災害現場，依據六輕事故調查報告進行研究，發生原因指向「人為操控不當」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)於15日發生爆炸及火災。雲林縣政府所組六輕工安事故監督小組16日前往災害現場，依據六輕事故調查報告進行研究，還原工安事故真相，經初步認定為「人為疏失」，除研究事發原因外，雲林縣消防局表示將依公共危險罪函送。台塑石化表示，對於縣府的調查與初判表示尊重。

雲林縣政府六輕事故調查監督小組今日由建設處長李俊興與環保局長鄭育麟、消防局長林文山和兩位雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授進入六輕麥寮一廠（煉製二廠）災害廠區現勘。

災害時序曝光：7月14日夜班人員巡查發現P-3540A（Ａ台泵浦）軸封滴漏，7月15日操作人員因設備檢修需求,轉到B台上線操作，啟動備台P-3540B（B台泵浦），此時發現Ａ台泵浦軸封洩漏量變大緊急手動停機。盤面為將貧胺注入硫化氫吸收塔，並將流量過低FSLL137設定為開啟。5分鐘後將控制閥FV-137及出口流量控制閥FV-074打開，於此，疑似少量吸收塔循環氣倒流到A台泵浦。

▲台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)RDS#2單元(第二套重油加氫脫硫單元)注入系統簡易流程圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此操作40秒後A台泵浦封洩漏起火，現場人員立即以無線電通報盤面並疏散準備滅火作業，12秒後盤面獲報A台泵浦軸封起火,緊急將泵浦B台手動停機。由於泵浦出口逆止閥內漏,加上出口控制閥處於開啟狀態,吸收塔循環氣160kg/cm2壓力倒灌到泵浦及上游緩衝槽V-3545，27秒後瞬間「壓力差距30倍」而造成氣爆。

建設處長李俊興表示，就目前初步判斷是在胺液注入系統，人員先將原本有故障的地方做關斷，在操作另外一套系統的時候發生人為操作上的疏失而造成災害。雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授郭昭吟表示，管線雖然目前非常新，但在管線與系統導入AI智慧化上可以再加強。

▲台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)於07月15日09時傳出爆炸火災，空拍畫面驚人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局長林文山表示，消防部分會做火災原因調查，未來整個調查完畢之後，其中對於人員的操作的部份如有涉及到「操作不當」將會依法對操作人員製作筆錄，依《公共危險罪》函送給檢調依法辦理。

雲林縣環保局長鄭育麟表示，目前裁定災害廠區勒令停工之外，空汙部分在廠區附近採樣粒狀汙染物PM10偏高，依空污法第32條行為法重罰500萬，而上風一處、下風兩處檢驗廢水汙染等檢驗結果待出爐會再另外處分。

台塑石化指出，對今日雲林縣政府六輕事故調查監督小組所調查與初判的結果，暫不對相關內容作出回應，僅表示尊重。

▲雲林縣政府所組六輕工安事故監督小組今（16）日前往災害現場，依據六輕事故調查報告進行研究，還原工安事故真相。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►二手票券豐富你的生活



►就算爬到樹上！妳還是很美



【其他新聞】

►台塑化麥寮一廠傳出爆炸火警 勞動部職安署：先停工處理

►巧合！10年前曾爆一次 台塑六輕麥寮廠今天又爆…縣長震怒重罰500萬

►影／台塑六輕煉製二廠爆炸！釀2傷 張麗善震怒：重罰500萬，3天內交出報告

►空拍灌救影像曝！台塑六輕廠爆炸黑煙竄天 6條高壓泡沫狂射對決大火

►快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸 工人LINE曝：在我們對面，差點沒命