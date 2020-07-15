快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人LINE曝：在我們對面，差點沒命

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮台塑六輕廠區煉製二場今日上午9點多驚傳火警，除了六輕出動廠區消防隊外，雲林縣消防局派出崙背、麥寮、北五三個分隊共出動11車21人，由消防局長林文山帶隊前往搶救中。

▲雲林麥寮六輕驚傳爆炸，濃煙竄天，消防隊前往搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有民眾聞訊趕緊在LINE群組詢問於附近廠區作業友人，據其友人回應表示，發生爆炸「差點沒命」。

麥寮六輕指出，麥寮廠區塑化公司煉製二廠於07月15日09時發生第2套加氫脫硫單元異常，過程中有冒黑煙，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行控，目前沒有人員受傷。

雲林縣消防局表示，報案人指稱聽到六輕有爆炸聲，並有黑煙。雲林縣消防局隨即派遣大隊、麥寮分隊、北五分隊人車前往現場，計消防車輛10輛、消防人員17名，本局局長、副局長率領災害幕僚人員前往現場指揮。

現場狀況為經確認為塑化煉二廠RDSII(加氫脫硫)製程起火燃燒，目前刻正佈線搶救中。



▲雲林麥寮六輕驚傳爆炸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林麥寮六輕驚傳爆炸，濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林麥寮六輕驚傳爆炸，濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林麥寮六輕驚傳爆炸，濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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