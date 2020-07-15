男闖斗南鎮鐵軌遭列車撞死　撞擊點附近有輛車...查出死者身分

▲3217次區間車由后里開往潮州，15日下午2點16分行經斗南至大林間東線時，撞擊一名侵入路線的路人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮延平路3段167巷農路附近驚傳有人闖鐵軌遭撞身亡，警方於撞擊點附近道路發現一輛可疑自小客車，警員依車籍資料聯繫上黃姓車主到場，經查死者確定為其40歲的兒子；現場經鐵路警察蒐證完畢後，於下午3點58分放行該輛區間車，路線恢復正常行駛。

臺灣鐵路局指出，3217次區間車由后里開往潮州，於15日下午2點11分從雲林斗南站發車，至2點16分行經斗南至大林間東線時,撞擊一名侵入路線的路人，區間車駕駛發現軌道遭路人入侵時曾長鳴喇叭警示並且隨即進行煞車動作，不幸仍於斗南往大林鐵路段276K+250處撞擊該名路人。

▲警方於距離事故現場約300公尺處發現一部白色自小客車，確定為死者所駕駛前往該處之交通工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方於距離事故現場約300公尺處發現一部白色自小客車，依車籍資料查出車主為64歲黃姓男子（嘉義人），聯繫後車主於下午3點40分趕到現場確認，死者為其40歲的兒子，蒐證完畢確認資料後由葬儀社人員將遺體移出，火車於下午3點50分恢復通車，全案交由鐵路警察局斗六所進行後續調查。

鐵路局說明，此次事故共計影響19列次578分、旅客約4675人，造成旅客不便，敬請包涵，臺鐵局再次呼籲，請用路人遵守交通安全規則，注意自身安全。

▲區間車駕駛發現軌道遭路人入侵時曾長鳴喇叭警示並且隨即進行煞車動作，不幸仍於斗南往大林鐵路段276K+250處撞擊該名路人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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