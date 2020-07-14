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基層爆「水帶用錯」奪名醫家5命　消防局挺指揮官：若用1.5吋連火點都打不到

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▲▼消防水帶疑雲 。（圖／記者洪正達攝）

▲2.5吋水帶（右）與1.5吋水帶（左）出水量有相當差距。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

前高醫院長賴文德住家今年5月份火警釀成5死的悲劇，就有消防人員私底下抱怨，若是當時救災現場指揮官將2.5吋管徑的水帶改為較輕、更易讓消防員操作布線的1.5吋水帶，這場火災所有人都可倖免於難，對此消防局副局長王宗展表示，當時現場火勢較大，若改用1.5吋的水帶進行滅火，可能連火點都打不到，因此當時擔綱指揮官的第二大隊長陳明桐判斷無誤。

▲▼消防水帶疑雲 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼兩種不同管徑的水帶出水示範。（圖／記者洪正達攝）

▲▼消防水帶疑雲 。（圖／記者洪正達攝）

王宗展指出，火警現場的救災要投入何種管徑的水帶，以及如何佈水線都由現場指揮官決定，如果現場火勢猛烈，一般都會率先使用出水量大的2.5吋水帶壓制火勢，不過1.5吋水帶在操作上確實比較靈活，兩者都可以單人操作，不過日前有消防大隊通令若使用小口徑水帶就要懲處一事，王宗展則說，這個規定只是對內的要求，不過真正在火災現場時，都會授權在場的指揮官進行水線的交互應用，所謂在場只能用大管徑的水帶並無硬性規定。

▲▼消防水帶疑雲 。（圖／記者洪正達攝）

▲消防車上裝備的2.5吋及1.5吋水帶的靜態對照。（圖／記者洪正達攝）

據了解，高雄市三民區大連街5月3日發生火警，而火警地點就是心臟科名醫賴文德的住家，當時家中有7個人當中，只有賴文德跟老婆被順利救出，女兒賴韋安以及女婿黃彥傑和他們的3個孩子全都葬身火窟，進入火場搜救的高雄市特搜中隊消防員說，看見他們的時候，全都擠在4樓的窗邊，5個人緊緊抱在一起，而父母還用肉身保護孩子到最後一刻，無奈還是無法挽回悲劇。

▲高雄三民區大連街民宅火警造成五死。（圖／記者吳奕靖攝）

▲今年五月的一場惡火，造成名醫賴文德7口之家5人命喪火場。（資料照／記者吳奕靖攝）

▲▼消防水帶疑雲 。（圖／記者洪正達攝）

▲消防局副局長王宗展指出，當時現場指揮官的判斷並無錯誤。（圖／記者洪正達攝）

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