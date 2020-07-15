空拍灌救影像曝！台塑六輕廠爆炸黑煙竄天　6條高壓泡沫狂射對決大火

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)15日上午9時傳出爆炸火警，附近民眾表示聽到「蹦！」一聲，隨即冒出濃濃黑煙與火光，廠方指出，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行監控。消防局表示，初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣，燃燒影響面積約 2000平方公尺，目前持續佈線搶救中，事故造成2人在逃生時受傷。

▲台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)於07月15日09時傳出爆炸火警，目前持續佈線搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣麥寮台塑六輕廠區煉製二場今日上午9點多驚傳火警，除六輕塑化消防隊出動 11車 53人外，雲林縣消防局派出崙背、麥寮、北五分隊出動各式救災（護）總共12車與23名人員，由雲林縣消防局長林文山、副局長率領災害幕僚人員前往現場指揮、搶救中。

▲台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)於07月15日09時傳出爆炸火警，目前持續佈線搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑六輕廠方指出，台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)RDS#2單元(第二套重油加氫脫硫單元)於2020年07月15日09:00因胺液吸收區異常、發生火災，目前已洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理中，過程中有冒黑煙，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行監控，沒有人員受傷， 詳細發生原因由相關部門調查中。

▲雲林麥寮六輕驚傳爆炸，濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局表示，報案人指稱聽到六輕有爆炸聲，並有黑煙。現場狀況為經確認為塑化煉二廠RDSII(加氫脫硫)製程起火燃燒，初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣，燃燒影響面積約 2000平方公尺，目前刻正持續佈線搶救中。

雲林縣消防局指出，麥寮六輕煉製二廠火災事故共造成2人在逃生時受傷，許男（34歲）左後背部遭外來物撞傷，檢傷3級；陳男（47歲），眼睛受煙燻手揉眼睛造成擦傷，檢傷3級，2人均意識清楚、輕傷無大礙，自行就醫，目前均在雲林長庚醫院急診室治療中，另有1名許男（48歲）眼睛發紅(灼熱感)，自行前往長庚眼科門診。

▲台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)於07月15日09時傳出爆炸火警，目前持續佈線搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府環保局表示，目前已派員在場監測，煉製二場為塑化物加熱爐起火燃燒，沒有毒化物。相關人員正在計算面積，若有影響空污將會開罰，以最重處分為原則。

▲雲林麥寮六輕驚傳爆炸，濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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