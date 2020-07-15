巧合！10年前曾爆一次　台塑六輕麥寮廠今天又爆…縣長震怒重罰500萬

▲台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)於7月15日09時傳出爆炸火警，截至下午2點現場僅剩白煙持續水線監控。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)於15上午9時傳出爆炸火警，附近民眾表示聽到「蹦！」一聲，隨即冒出黑煙與火光引起民眾震驚，事故造成3人不適自行就醫，此爆巧合與10年前7月25日六輕大火一樣位置，雲林縣長張麗善前往六輕麥寮廠瞭解事故原因、救災作為及後續因應，截至下午2點現場僅剩白煙持續水線監控。

令人意外的巧合是據知情人士表示，十年前的六輕麥寮廠-煉製二廠也同月份發生爆炸，2010年7月25日因為重油外洩引起氣爆大火，烈焰沖天，一連燒到隔日下午3點，當時也引爆了鄰近村民的怒火，並發生大批民眾湧向六輕台塑廠外抗議的情況。

▲台塑六輕麥寮廠上午傳出火警，雲林縣長張麗善震怒重罰500萬要求三天內提出報告書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑石化(股)公司麥寮一廠指出，麥寮廠區塑化公司煉製二廠於07月15日09時發生高壓空氣冷卻系統洩漏，內含部份氫氣，造成火災及黑煙，研判是氫氣洩漏，只能等待管線內殘氣燒完，目前由塑化消防隊架設大流量砲塔持續出水監控火勢。

雲林縣消防局長林文山表示，經確認為塑化煉二廠RDSII(加氫脫硫)製程起火燃燒，高壓冷卻系統泵浦軸封洩漏，燃燒物質為重油、氫氣，偵測無毒性物質，起火面積約有2000平方公尺；造成三人受到輕傷，許男（34歲）左後背部遭外來物撞傷、陳男（47歲）眼睛受煙燻手揉眼睛造成擦傷、許男（48歲）眼睛發紅(灼熱感)，就醫治療後均無大礙。

▲台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)於07月15日09時傳出爆炸火警，火勢猛烈濃煙沖天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長鄭育麟說明，發生事故的塑化煉二廠加氫脫硫處理程序(M06)，經查事故地點非毒化物運作場所，在接獲通報後第一時間已前往稽查及進行監(檢)測作業，空汙部分在大廠附近採樣粒狀汙染物PM10有偏高現象，上風一處、下風兩處檢驗廢水汙染等檢驗結果待出爐會再另外處分。

雲林縣長張麗善趕往現場視察暸解，痛心疾首表達震驚憤怒之外並指示，經檢測依粒狀汙染物PM10偏高，依空污法第32條行為法重罰500萬，事故發生範圍內，於調查報告出爐前勒令停工，六輕必須成立事故調查小組，三天內提出發生的原因與真相之外儘速進行工安總體檢，提出具體相關策進工程，最重要鄰近漁塭民宅等如有損害，由六輕負修復賠償全責。

▲台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)於07月15日09時傳出爆炸火警，火勢猛烈濃煙沖天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善呼籲，今日因受到熱帶性低氣壓影響，風向主要為南風，提醒麥寮區域、下風處彰化大城及鄰近地區民眾家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，建議配戴口罩，以維護個人健康，縣政府環保局將持續監控空氣品質。

▲台塑六輕麥寮廠上午傳出火警，雲林縣長張麗善震怒重罰500萬要求三天內提出報告書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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