國台辦宣傳赴陸就學　陸委會：誤導台灣青年、無吸引力

▲陸委會批評國台辦誤導台灣青年，圖為陸委會副主委邱垂正回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

陸委會與大陸國台辦的社交平台大戰延燒！繼日前陸委會在臉書發文「赴陸就學你不能不知道的8件事」，招致國台辦透過微博以「台灣陸委會裝作不知道的8件事」回應後，陸委會今天再次發表聲明稱，大陸方面還未提到3件台灣青年朋友在在意的「關鍵因素」，有誤導之嫌，對青年沒有吸引力。

陸委會指出，中共本質為極權專制政體，並非台灣學生留學的優選。聲明舉例，中國大陸雖是全球第2大經濟體，但社會控制嚴密，毫無學術自由或大學自治可言，另據媒體調查，近期台灣學生赴陸就學意願已逐漸下降。

▲國台辦14日以你不知道的8件事情，回應陸委會，強調赴陸就學的好處。（圖／大陸國台辦官方微博）

陸委會還說，陸方（指國台辦微博）未提到的3件「網絡設限封鎖信息瀏覽不便」、「校園及日常生活受中共監控情形嚴重」、「言論審查管控」等部分事，才是台灣青年朋友最在意的關鍵因素。

聲明表示，近期中共當局不斷加強內部控制力度，將其「數位極權」發揮到極致，不但嚴格管控封鎖青年學生日常生活不可或缺的網際網路，嚴格進行言論審查，更監控校園師生言行，一切以政治掛帥，反觀台灣青年朋友在民主自由環境中成長，已習慣資訊開放、言論自由、多元價值的生活方式，對於陸方箝制思想、審查言論的作法，實難以認同與接受。

陸委會強調，本會仍將持續揭露赴陸就學所可能面臨之問題與風險，提醒台灣青年學生應審慎評估，持續完善本會官網「台生專區」，蒐整相關實際赴陸風險案例，揭露中國大陸現況與問題。「我們希望陸方能夠瞭解，提供校園師生們自由開放，免於政治干擾的學習與生活環境，才是吸引台生赴陸的最佳方式。」

據了解，陸委會的「赴陸就學你不能不知道的8件事」提醒，包括一、從中國大陸高校轉赴歐美深造較以往困難；二、網路設限封鎖資訊瀏覽不便；三、校園及日常生活受中共監控情形嚴重；四、民眾發表之言論受到中共高度審查管控，常因言獲罪；五、美中貿易衝突致陸方就創業情勢日趨嚴峻，畢業後謀職不如想像中容易；六、中國大陸疫情資訊不透明危及健康安全；七、在陸就學之部分院校系所學歷返台無法被採認；八、遇到困難或問題可撥打諮詢服務專線請求協助。

對此，國台辦透過微博以「台灣陸委會裝作不知道的8件事」回應，首先就強調，大陸是世界公認防疫工作最好、最透明的地方，以及大陸經濟前景好、台灣經濟對大陸依存度已達歷史最高水平、大陸高校的學術水準已得到國際承認、台生來大陸求學可申請專項獎學金、科研迅速發展為青年帶來機會、出國深造留學機會多、實習就業機會多等。

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