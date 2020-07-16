撐不住了！1年要募款900萬元　謝龍介請辭國民黨台南市黨部主委

▲國民黨副秘書長謝龍介表示，已請辭台南市黨部主委一職，中央黨部會另派新主委接任。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1年需募款900萬元，實在撐不住！國民黨副秘書長兼任台南市黨部主委謝龍介，16日證實已請辭市黨部主委一職，謝龍介指出，罷韓投票結束後，就向黨主席江啟臣請辭獲同意，不過新主委人員遲未派任，預計最晚7月底會派人接任，而黨公職今年也要依規定繳募款責任額，市黨部維運應會改善。

據了解，台南市政壇盛傳，因受疫情衝擊影響到國民黨台南市黨部的募款，台南市黨部主委謝龍介實在撐不住，已請辭市黨部主委一職。對此，台南市議員謝龍介表示，他接任國民黨副秘書長後，一直南北奔波，最近則更忙於高雄市長補選，他擔任台南市黨部主委已2年7個月，當初主委是黨員直選產生，2年任期早已屆滿，後來主委改為黨中央派任，既然已改為派任，他希望中央黨部派人接替主委，讓黨部可更多元化發展，並為黨部帶來新氣象。

謝龍介表示，他早在6月6日罷韓投票結束後，就向黨主席江啟臣請辭，並獲黨主席同意，不過新主委人員遲未派任，預計最晚7月底就會派人接任。謝龍介表示，今年因新冠疫情影響，嚴重影響經濟收入，商家業者收入不好，市黨部也募不到款，所以今年3、4月黨工發7成薪，5、6月就恢復全薪。

謝龍介說，中央黨部今年並沒給地方黨部選舉經費，未來募款狀況如果好一點，會補發另外3成的薪水。現在台南市黨部黨工已裁到剩19人，黨公職今年也要依規定繳募款責任額，他認為新主委接任後，市黨部維運情況應會改善。

據了解，國民黨市黨部目前有黨工編制19人，扣除2人費用由中央黨部負責，市黨部1年的行政費用約需1千多萬元，扣除黨費約200多萬元收入，市黨部主委需負責募款約900萬元來平衡收支差額。

平心而論，以國民黨目前的政治處境，募款原本就不易，再加上新冠肺炎疫情影響，募款更是雪上加霜，何況市黨部主委1年至少要募900萬元以上，才能收支勉強平衡，任誰來當主委都難以負荷，新主任何時順利產生到任，肩負起此一艱辛任務，有待進一步觀察。

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