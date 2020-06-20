陸軍206旅補充兵「退伍前夕」睡夢中暴斃　軍方出面回應了！





▲外傳詹姓補充兵曾呼吸困難求救，軍方表示，是同寢同僚發現他趴睡且呼吸大聲，基於關懷之意才通報部隊長官。（示意圖／陸軍司令部提供）

記者袁茵／台北報導

新竹陸軍第六軍團206旅一名21歲詹姓補充兵在19日清晨被發現陳屍於床上，外傳他曾在死亡前因呼吸困難發出求救，但軍方並未送醫，引發外界關注。對此，陸軍第六軍團20日晚間回應，22日由檢方會同法醫解剖鑑定後釐清。

陸軍第六軍團20日表示，所屬步兵206旅補充兵役詹姓訓員，於19日凌晨2時許因趴睡發出聲響，由鄰床訓員起床回報排長，經排長到寢室在兩員訓員協力關懷下，並無異狀；到了5時部隊起床時間，鄰床訓員發現詹員無起床動作，隨即再度通知幹部及醫護人員到場急救，發現對方已無生命跡象，單位立即封鎖現場，現由新竹地方檢察署指揮憲警偵辦中。

第六軍團指出，本次接訓370梯補充兵役訓期共12日，在訓期間均以室內課程為主，幹部隨時照顧與關懷訓員身體狀況；對於此案深表遺憾與不捨，已編組專案小組同步執行行政調查，將適時與家屬溝通說明，並協助辦理喪葬及撫卹事宜。

第六軍團強調，有關家屬質疑詹員遺體有異狀，已訂於22日由檢方會同法醫解剖鑑定後釐清；另手機等相關物證，均已由檢方依法查扣，進行偵辦。第六軍團與家屬同樣期盼能儘速完成調查，釐清真相，相關案情均向檢警如實陳述，絕不包庇、亦無須隱暪；籲請外界勿妄加臆測，本部將全力配合司法調查，釐清案情。