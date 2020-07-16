三倍券上路首日⋯民眾狂買生鮮、家電！賣場單日入帳2千多萬　加碼活動來了

▲搶攻三倍券商機，家樂福祭總價值超過4萬元的「振興澎湃包」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，首波預購者已在15日正式領券並搶先使用，上路首日光是在家樂福用三倍券消費就高達2000多萬元，數字十分驚人。對此，業者宣布限時2天再加碼，明（17日）、後（18日）天凡結帳使用三倍券除可獲價值超過4萬元的振興澎湃包1本外，滿額還有9折券可拿，19日起搭配澎湃包中全館單筆滿額折扣，先折特定金額再用9折券，雙重優惠一次滿足，一定要把握機會省一波。

▲首波振興三倍券已在15日正式開放並可以開始使用。

看準三倍券商機，家樂福宣布再加碼，於17、18日推出限時2天全店9折活動，只要在量販店單筆消費滿2000元以上就送9折券、超市則為單筆滿1000元以上就有9折券，線上購物部分則是祭出消費滿2000元現折9折，尤其使用三倍券滿千元還可獲得1本振興澎湃包，期間獲得9折券開放19日至31日使用，且可以搭配澎湃包中全店折扣劵單筆消費滿1000折100、2000折200、5000折500活動，就可再多省一筆。

家樂福振興彭湃包中，量販及便利購、線上購物部分都享全館指定活動期間（7月15日至31日、8月2日至8月21日、8月22日至9月15日），單筆消費滿1000、2000、5000元可使用現折劵100、200、500元，最划算的就是在家樂福購物中心、美食街作使用，7月15日至9月15日期間一共有27品牌，包括運動用品NIKE、Adidas、THE NORTH FACE等，或美食店陶板屋、石二鍋、拿坡里、原燒等提供憑折價劵單筆消費滿500元現折50元優惠、滿1,000元現折100元，且為累計使用，消費愈多折愈多。

最後異業合作部分總價值高達3萬2872元，業者找來美語課程教學、旅遊住宿、影音享樂、連鎖餐廳及健身館等22家知名品牌一同合作，超狂優惠有World Gym1個月運動體驗等兌換或折抵劵使用，還有承億文旅500元住宿折價劵，以及*F HOTEL、墾丁假期、花蓮亞士都、知本亞灣飯店則有300元住宿劵，選擇實體三倍券民眾可要把握機會領到這一本。

▲愛買觀察到民眾使用三倍券最愛買生鮮、家電類。

另愛買則透露，三倍券上路首日業績較上周同期成長超過25%，來客數成長近10%，並觀察到民眾除購買民生用品，包括生鮮、乾貨外，也特別喜歡家電、保健食品類別，就是要趁這機會省一波。針對三倍券商機，業者於7月15日至28日推出「24個熱門品類滿額現折」、「超過300款商品買1送1」、「單品會員點數加贈」等活動，還可搭配7月19日限定會員日「全館滿2000元9折」活動。

此外若於期間內購買小家電商品（電鬍刀除外）、電視、冰箱、洗衣機、冷氣，可將3千元變4千元，如單筆滿1萬元，使用3000元三倍券即可折抵4000元，單筆滿2萬元使用6000元三倍券即可折抵8000元，單筆滿3萬元使用9000元三倍券即可折抵12000元。

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